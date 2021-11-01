Советник главы ОП Подоляк: Эффективность прямого информирования общества находится сегодня на недостаточно качественном уровне

Михаил Подоляк: Все, что касается масштабирования прямых рекламных воздействий на общество, – в сфере Министерства культуры и информационной политики Фото: glavcom.ua

Журналисты спросили, почему Бориспольская трасса до сих пор завешана бордами "Большого строительства" – "Сделаем дорогу ко Дню независимости", в то время как кампания, рекламирующая вакцинацию, была явно недостаточной – судя по охвату населения прививками.

"Я же "Большой стройкой" не занимаюсь, но согласен, что эффективность прямого рекламного информирования общества находится сегодня на недостаточно качественном уровне, – объяснил Подоляк.

Он также отметил, что эта сфера относится к компетенции Минкульта.

"Все, что касается масштабирования прямых рекламных воздействий на общество, – в сфере Министерства культуры и информационной политики. Они проводят тендеры, заказывают соответствующие работы у смежных агентств. Они должны разработать креативную часть и разместить ее. Это называется операционная незрелость некоторых органов исполнительной власти. Я согласен, что им желательно более активно реагировать на подобные вызовы. Президент о масштабной рекламной кампании говорил с первых дней лета и летом – постоянно", – сказал Подоляк.

Он признал, что существует сеть блогеров, поддерживающих политику президента Владимира Зеленского, но утверждает, что централизовано ее не моделируют.

"Я говорю, что есть сеть, потому что если посмотреть по социальным сетям, то много блогеров так или иначе позитивно оценивают те или иные инициативы президента. Это нормально. Люди должны искренне верить в то, что они делают. Если такой человек хочет поехать куда-то и спросит нас, можем ли мы оплатить командировку, например, на Донбасс, возможно, мы оплатим", – рассказал он.

Подоляк также высказал предположение, что создание "реестра олигархов" поможет изменить редакционную политику украинских СМИ.

"Мы надеемся, что реестр будет влиять на репутацию того или иного человека на внешних и внутренних рынках. Мы хотим, чтобы человек, который попадает в реестр, задумался: либо он занимается политикой, либо медиа, либо конкретной отраслью. Он должен будет выбрать и тогда он выпадет из реестра", – подчеркнул он.