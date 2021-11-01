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ПОЛИТИКА

Советник главы ОП Подоляк: Эффективность прямого информирования общества находится сегодня на недостаточно качественном уровне

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Михаил Подоляк: Все, что касается масштабирования прямых рекламных воздействий на общество, в сфере Министерства культуры и информационной политики
Михаил Подоляк: Все, что касается масштабирования прямых рекламных воздействий на общество, – в сфере Министерства культуры и информационной политики
Фото: glavcom.ua

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил в интервью изданию "Бабель", что минимальное количество рекламы, призывающей к вакцинированию от коронавируса, на обилия билбордов, посвященных "Большому строительству, связано с "операционной незрелостью органов власти".

Журналисты спросили, почему Бориспольская трасса до сих пор завешана бордами "Большого строительства" – "Сделаем дорогу ко Дню независимости", в то время как кампания, рекламирующая вакцинацию, была явно недостаточной – судя по охвату населения прививками. 

"Я же "Большой стройкой" не занимаюсь, но согласен, что эффективность прямого рекламного информирования общества находится сегодня на недостаточно качественном уровне, – объяснил Подоляк.

Он также отметил, что эта сфера относится к компетенции Минкульта.

"Все, что касается масштабирования прямых рекламных воздействий на общество, – в сфере Министерства культуры и информационной политики. Они проводят тендеры, заказывают соответствующие работы у смежных агентств. Они должны разработать креативную часть и разместить ее. Это называется операционная незрелость некоторых органов исполнительной власти. Я согласен, что им желательно более активно реагировать на подобные вызовы. Президент о масштабной рекламной кампании говорил с первых дней лета и летом – постоянно", –  сказал Подоляк.

Он признал, что существует сеть блогеров, поддерживающих политику президента Владимира Зеленского, но утверждает, что централизовано ее не моделируют. 

"Я говорю, что есть сеть, потому что если посмотреть по социальным сетям, то много блогеров так или иначе позитивно оценивают те или иные инициативы президента. Это нормально. Люди должны искренне верить в то, что они делают. Если такой человек хочет поехать куда-то и спросит нас, можем ли мы оплатить командировку, например, на Донбасс, возможно, мы оплатим", – рассказал он.

Подоляк также высказал предположение, что создание "реестра олигархов" поможет изменить редакционную политику украинских СМИ.

"Мы надеемся, что реестр будет влиять на репутацию того или иного человека на внешних и внутренних рынках. Мы хотим, чтобы человек, который попадает в реестр, задумался: либо он занимается политикой, либо медиа, либо конкретной отраслью. Он должен будет выбрать и тогда он выпадет из реестра", – подчеркнул он.

Контекст:

Ведущие программы "Зворотний відлік" Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. По ее словам, кандидатов на эфиры согласовывает "контактное лицо Подоляка".

Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.

Теги: СМИ, вакцинация, олигархи, блогеры, Офис президента Украины, Большое строительство, Михаил Подоляк
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