Советник главы ОПУ Подоляк: Мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются оскорбительной риторикой

Подоляк: Власти ведь тоже нужно, чтобы ее спикеры были внятными и убедительными Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Журналисты имеют полное право выписать драматургию своей программы, сценарно все выстроить – с этим никто не спорит. А партия власти имеет право выбрать, кто будет в этой истории ее представлять. Власти ведь тоже нужно, чтобы ее спикеры были внятными и убедительными. Это же двустороннее движение. Мы же других гостей не обсуждаем и не говорим, кого звать. Мы никогда в это не лезли", – сказал Подоляк.

На вопрос журналиста о том, что Офис президента поставил ультиматум – не звать на эфир внефракционного нардепа Гео Лероса, советник главы ОПУ сказал, что это вопрос к ведущим.

"Вы приглашаете на тему бюджета человека, который не будет говорить о сути, — он будет просто оскорблять президента либо главу Офиса, либо премьер-министра, либо какого-то депутата. Мы не против оппонентов, которые критикуют по сути, но мы против, когда журналисты сажают в студию людей, которые занимаются прямой оскорбительной риторикой. И наши депутаты, говорят: "А зачем мне приходить и все это слушать?" – заявил Подоляк.