"Кто идет по этому пути, рано или поздно утопит себя в скандалах". Подоляк заверил, что ОП не прибегает к цензуре

Подоляк: У нас нет и не будет вмешательства в работу той или иной редакции. Мы можем только брифовать своих спикеров Фото: president.gov.ua

"Цензура – это очень короткая стратегия. Что это такое? Ты можешь за счет цензурирования чего-либо, например, сказать: "Вот эту тему не показывайте", – и она на короткое время выпадет из информационной повестки. Но она все равно остается. Только люди начнут более внимательно обращать на это внимание, и через какое-то время в среднесрочной перспективе любая тема станет взрывной. То есть тот, кто идет по пути цензурирования информационного пространства, допускает фундаментальную ошибку, он сам себя рано или поздно утопит в скандалах, это бессмысленная стратегия. У нас этой стратегии точно нет. [...] У нас нет и не будет вмешательства в работу той или иной редакции", – заявил Подоляк.

Так он отреагировал на упоминание о заявлениях телеведущих о давлении со стороны Офиса президента. Советника главы ОП заверил, что "Офис президента или любой другой госорган" не вмешивается в редакционную политику СМИ.

"Мы можем только брифовать своих спикеров. Что это значит? Журналисты должны получить качественного спикера, который будет глубоко в материале. Это общепринятая во всех странах практика. Человек, приходящий в эфир, если он идет от партии власти, должен уметь аргументированно вести дискуссию. У него должен быть справочный материал, он должен четко отвечать на вопросы. Этим мы и занимаемся", – добавил Подоляк.