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Закон об олигархах нужен власти для отвлечения внимания от ее падающего рейтинга – нардеп от "Европейской солидарности" Синютка

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Олег Синютка: Первая цель это еще одна ступень к установлению диктатуры в Украине, ну а вторая цель, без которой установление диктатуры невозможно, это подавление свободы слова
Олег Синютка: Первая цель – это еще одна ступень к установлению диктатуры в Украине, ну а вторая цель, без которой установление диктатуры невозможно, – это подавление свободы слова
Фото: eurosolidarity.org

Закон об олигархах нужен власти для того, чтобы отвлечь внимание общественности от коррупционных скандалов, роста тарифов и падающего рейтинга, считает нардеп от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Этим законопроектом власти хотят отвлечь внимание от проблемы тарифов, от проблемы отсутствия газа, от проблемы, когда хотят сегодня власти лишить территориальные общины, а это читай – "людей", любых ресурсов и любых возможностей", – заявил политик.

Он добавил, что эти проблемы влияют на рейтинг действующей власти, а основная цель закона – устранить плюрализм мнений на центральном телевидении и установить диктатуру.

"Первая цель – это еще одна ступень к установлению диктатуры в Украине, ну а вторая цель, без которой установление диктатуры невозможно, – это подавление свободы слова", – заявил Синютка.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении законопроект №5599 президента Украины Владимира Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

Голосуя за законопроект о деолигархизации во втором чтении, народные депутаты учли три поправки, которые противоречат друг другу, заявлял глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов, говорил нардеп. В частности, одна из поправок авторства тогдашнего спикера ВР Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов должен не Совет национальной безопасности и обороны Украины, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков также утверждает, что Рада приняла его поправку к закону.

Новый глава парламента Руслан Стефанчук назвал два варианта решения возможной правовой коллизии в законе об олигархах.

По мнению Разумкова, Зеленский должен ветировать закон об олигархах и вернуть документ в Раду со своими предложениями или подписать закон и после этого вносить в него изменения. Он подчеркнул, что Рада не сможет переголосовать законопроект о деолигархизации.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

В комиссии заявляли, что подготовят заключение по законопроекту Зеленского об олигархах в середине декабря, и призывали не рассматривать в Раде законопроект об олигархах во втором чтении, пока не будет готово ее заключение, так как это будет крайне негативным сигналом для западных партнеров.

4 октября Разумков заявил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

19 октября парламент разблокировал закон об олигархах, нардепы отклонили 12 постановлений, блокирующих подписание документа спикером. Спикер еще не подписал закон. 2 ноября в карточке законопроекта появилась отметка о том, что в Раду поступили предложения по устранению несогласованностей в нем.

Теги: Верховная Рада, коррупция, закон, законопроект, олигархи, Олег Синютка, Европейская солидарность
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