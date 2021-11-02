Закон об олигархах нужен власти для отвлечения внимания от ее падающего рейтинга – нардеп от "Европейской солидарности" Синютка

Олег Синютка: Первая цель – это еще одна ступень к установлению диктатуры в Украине, ну а вторая цель, без которой установление диктатуры невозможно, – это подавление свободы слова Фото: eurosolidarity.org

"Этим законопроектом власти хотят отвлечь внимание от проблемы тарифов, от проблемы отсутствия газа, от проблемы, когда хотят сегодня власти лишить территориальные общины, а это читай – "людей", любых ресурсов и любых возможностей", – заявил политик.

Он добавил, что эти проблемы влияют на рейтинг действующей власти, а основная цель закона – устранить плюрализм мнений на центральном телевидении и установить диктатуру.

"Первая цель – это еще одна ступень к установлению диктатуры в Украине, ну а вторая цель, без которой установление диктатуры невозможно, – это подавление свободы слова", – заявил Синютка.