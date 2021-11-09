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ОБЩЕСТВО

Черкасская область переходит в "красную" зону эпидопасности

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"Красный" уровень вводится в регионе с 12 ноября
"Красный" уровень вводится в регионе с 12 ноября
Фото: ЕРА

C 12 ноября Черкасская область переходит в "красную" зону эпидемической опасности. Такое решение 9 ноября приняла госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить с 0.00 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области. "Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах", – написал он.

Немчинов отметил, что запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения", – объяснил министр.

Пресс-служба правительства уточнила, что в Черкасской области превышены два эпидпоказателя: количество госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тыс. населения (63,8–63,9) и коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (26,5–26,6% при допустимых 20%).

Контекст:

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 16 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев.

Теги: эпидемия, правительство, карантин, Черкасская область, ограничения, регионы, население, заседание, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, коронавирус
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