Черкасская область переходит в "красную" зону эпидопасности

"Государственная комиссия решила установить с 0.00 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области. "Красный" уровень эпидопасности предполагает ряд ограничений, вводимых в регионах", – написал он.

Немчинов отметил, что запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения", – объяснил министр.

Пресс-служба правительства уточнила, что в Черкасской области превышены два эпидпоказателя: количество госпитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него в течение последних семи дней на 100 тыс. населения (63,8–63,9) и коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (26,5–26,6% при допустимых 20%).