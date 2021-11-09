ЦИК признал избранным нардепом от "Слуги народа" Кострийчука. Он станет депутатом вместо Верещук

Об этом пресс-служба ЦИК сообщила в Facebook.

Кострийчук станет народным депутатом вместо Ирины Верещук, которая 4 ноября возглавила Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Полномочия Верещук как нардепа прекращены досрочно, уточнили в ЦИК.

Контекст:

Кострийчук родился в поселке городского типа Теплик Винницкой области, ему 36 лет, указано на сайте Центральной избирательной комиссии. У Кострийчука есть высшее образование, на момент проведения выборов в Раду в 2019 году был безработным.

Спикер партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщала, что Кострийчук в команде политсилы с 2018 года, на президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В феврале 2020 года Кострийчук вошел в Высший совет партии и отвечал за организационно-массовую работу, отмечается на сайте "Слуги народа". Кроме того, он был помощником первого вице-спикера Рады Александра Корниенко на общественных началах, пишет "Чесно".