Кузин: О бустерной дозе вакцины от COVID-19 для всех желающих пока речь не идет

В Украине вакцинироваться от коронавируса могут все желающие с 12 лет Фото: EPA

Он отметил, что существует понятие бустерной дозы для усиления иммунного ответа и дополнительной дозы для лучшей защиты тех, кто по состоянию своего здоровья имеет более низкую эффективность вакцины. Речь идет об иммунокомпроментированных людях, людях, которые постоянно принимают гормональную терапию, либо после трансплантации органов, либо имеют иммунодефицитные состояния.

По словам Кузина, национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации рекомендовала проводить дополнительные прививки отдельным категориям пациентов.

"Это означает, что для определенных перечисленных групп населения возможно введение третьей дозы вакцины, которая усиливает их иммунный ответ, учитывая их состояние", – сказал он.

Главный санврач отметил, что для этих людей вакцинация может быть показана именно в виде дополнительной прививки через 28 дней после завершения основного курса.

"Дополнительная или ревакцинальная доза может быть также рекомендована людям, выезжающим в страны, которые уже на законодательном уровне ввели такое требование. И последняя опция, для кого была также рекомендована дополнительная доза, – это для людей в возрасте 60 лет, которые получили полный курс инактивированной вакциной, то есть это вакцина CoronaVac, через 28 дней после получения второй дозы вакцины", – сказал он.

Кузин подчеркнул, что эти рекомендации группы экспертов будут еще обсуждаться и Минздрав решит, учитывать их в полном объеме или частично.

"[О бустерной дозе для всех желающих] пока речь не идет", – добавил он.