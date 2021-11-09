В Нацполиции Украины отстранили от работы более 400 не вакцинированных от COVID-19 сотрудников

Клименко об отстраненных сотрудниках: Они не вакцинированы и подвергают опасности других работников Фото: Національна поліція України / Facebook

"405 работников вообще по Украине. Они не вакцинированы и подвергают опасности других работников", – сказал он.

Клименко сообщил, что сейчас в Нацполиции COVID-19 болеют 2,5 тыс. человек, а вакцинированы почти 95% сотрудников.