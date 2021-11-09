После перехода Черкасской области в "красную" зону COVID-сертификаты или ПЦР-тесты будут нужны и для внутриобластных перевозок – Скичко

Скичко рассказал, как будет работать общественный транспорт в "красной" зоне Фото: Олександр Скічко / Facebook

Скичко отметил, что каждый регион может вводить дополнительные ограничения, кроме тех, которые вводятся по решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Что касается междугородных перевозок... Межобластные – мы знаем, что уже введены там сертификаты. Сейчас это будет касаться также перевозок внутри области из одного населенного пункта в другой. В этом случае нужен будет сертификат. Что касается города [Черкассы], мы дождемся решения местной комиссии ТЭБ и ЧС и посмотрим. Если город захочет, он может ввести дополнительные ограничения, и тогда будут перевозки только по сертификату вакцинации", – сказал он.