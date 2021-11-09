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После перехода Черкасской области в "красную" зону COVID-сертификаты или ПЦР-тесты будут нужны и для внутриобластных перевозок – Скичко

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Скичко рассказал, как будет работать общественный транспорт в "красной" зоне
Скичко рассказал, как будет работать общественный транспорт в "красной" зоне
Фото: Олександр Скічко / Facebook

После перехода Черкасской области в "красную" зону пассажирские перевозки внутри области будут осуществляться при наличии у пассажиров COVID-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. Об этом на брифинге 9 ноября рассказал глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Скичко отметил, что каждый регион может вводить дополнительные ограничения, кроме тех, которые вводятся по решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Что касается междугородных перевозок... Межобластные – мы знаем, что уже введены там сертификаты. Сейчас это будет касаться также перевозок внутри области из одного населенного пункта в другой. В этом случае нужен будет сертификат. Что касается города [Черкассы], мы дождемся решения местной комиссии ТЭБ и ЧС и посмотрим. Если город захочет, он может ввести дополнительные ограничения, и тогда будут перевозки только по сертификату вакцинации", – сказал он.

Контекст:

Черкасская область переходит в "красную" зону с 12 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили 3,1 млн случаев COVID-19, умерло 72,4 тыс. человек. В Черкасской области зафиксировано 106,6 тыс. случаев заболевания, умерло 1775 человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 16 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября), Волынская область (с 8 ноября). C 1 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев. С 8 ноября в "красную" зону перешла Волынская область.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: транспорт, карантин, Черкасская область, общественный транспорт, Александр Скичко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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