В Минздраве рассказали, сколько вакцин от COVID-19 осталось в Украине

"Украина имеет 10,32 млн доз различных вакцин, в том числе 2,93 млн доз вакцины от Moderna, 830 тыс. доз AstraZeneca, 4,56 млн доз CoronaVac от Sinovac, 2 млн доз Comirnaty от Pfizer", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 октября в Украине первую дозу вакцины получили более 11,5 млн человек, две – более 8 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.