В COVID-реанимациях в Украине находится 3,6 тыс. пациентов – Ляшко

Ляшко отметил, что смертность от COVID-19 может оставаться высокой и после стабилизации ситуации Фото: ЕРА

"Сейчас мы имеем наибольшее количество выделенных коек под COVID-19 – 76 401, из них занято 51 926 коек. На реанимационных койках пребывает 3649 пациентов", – сказал он.

Министр также прокомментировал рекордную суточную смертность, которую зафиксировали в стране 8 ноября – 833 человека.

"Можем констатировать, что текущая смертность в Украине в 1,5-2 раза меньше пиковых значений 2021 года в отдельных европейских странах. Стоит также понимать, что смертность является отложенным показателем и может продолжать расти в течение двух-трех недель после стабилизации заболеваемости", – объяснил Ляшко.

Он призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса и соблюдать масочный режим даже тем, у кого есть прививки от COVID-19.