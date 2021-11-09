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Пандемия может привести к нарушениям сна – "Дарница"

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В фармкомпании рассказали о способах релаксации, которые помогут уснуть
В фармкомпании рассказали о способах релаксации, которые помогут уснуть
Фото: depositphotos.com

Пандемия коронавирусной инфекции вызывает у людей стресс и беспокойство, что приводит к нарушениям сна. Эта проблема, в свою очередь, может приводить к снижению иммунитета, ухудшению сердечно-сосудистых и метаболических проблем, включая повышенный риск увеличения веса, диабета и высокого кровяного давления, сообщили 8 ноября в пресс-службе фармацевтической компании "Дарница".

"В Великобритании исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что количество людей, страдающих бессонницей, увеличилось с одного из шести до одного из четырех, тогда как уровень бессонницы в Китае вырос с 14,6% до 20% под время пикового периода карантина. Согласно другому исследованию, опубликованному в журнале Американской академии медицины сна, в течение первых пяти месяцев 2020 года в Google было осуществлено 2,77 млн поисковых запросов "бессонница" в США, что на 58% больше, чем за аналогичный период в предыдущие три года", – сообщили в компании.

Чтобы справиться с тревогой и бессонницей, "Дарница" рекомендует следовать таким советам:

  • отдохните от новостей. Хоть и полезно быть в курсе новостей в течение дня, старайтесь избегать бесконечного «скроллинга» новостных сайтов и ленты Facebook/Instagram перед сном;
     
  • следуйте расписанию. Старайтесь поддерживать постоянное расписание сна вне зависимости от дня недели;
     
  • свет важен. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество света утром, особенно если вы работаете из дома и не выходите на улицу, чтобы доехать в офис;
     
  • бодрствуйте днем. Некоторым людям может быть полезно вздремнуть во второй половине дня, но это может нарушить ночной сон;
     
  • измените фокус внимания. Стресс может спровоцировать ситуацию, когда вы просыпаетесь посреди ночи и не в состоянии заснуть снова. Если вы не заснули примерно через 20 минут, нужно встать и уйти в другую комнату. Необходимо изменить фокус внимания, в чем могут помочь чтение, успокаивающая йога или спокойное хобби (вязание, например). Но старайтесь обойтись без гаджетов;
     
  • избегайте часовой тревоги. Вы знаете ощущение, что просыпаетесь посреди ночи, проверяете часы, а потом начинаете волноваться из-за необходимости снова заснуть, но этот стресс не дает вам спать.

Также в фармкомпании отметили, что существуют такие способы релаксации, как медитация, управляемые образы и прогрессивное расслабление мышц, которые помогут снять напряжение и быстро заснуть.

Стоит ли принимать лекарства для борьбы с бессонницей, нужно всегда обсуждать со своим врачом, подчеркнули в "Дарнице".

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Darnitsa Group, сон
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