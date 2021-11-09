Пандемия может привести к нарушениям сна – "Дарница"

"В Великобритании исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что количество людей, страдающих бессонницей, увеличилось с одного из шести до одного из четырех, тогда как уровень бессонницы в Китае вырос с 14,6% до 20% под время пикового периода карантина. Согласно другому исследованию, опубликованному в журнале Американской академии медицины сна, в течение первых пяти месяцев 2020 года в Google было осуществлено 2,77 млн поисковых запросов "бессонница" в США, что на 58% больше, чем за аналогичный период в предыдущие три года", – сообщили в компании.

Чтобы справиться с тревогой и бессонницей, "Дарница" рекомендует следовать таким советам:

отдохните от новостей. Хоть и полезно быть в курсе новостей в течение дня, старайтесь избегать бесконечного «скроллинга» новостных сайтов и ленты Facebook/Instagram перед сном;



следуйте расписанию. Старайтесь поддерживать постоянное расписание сна вне зависимости от дня недели;



свет важен. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество света утром, особенно если вы работаете из дома и не выходите на улицу, чтобы доехать в офис;



бодрствуйте днем. Некоторым людям может быть полезно вздремнуть во второй половине дня, но это может нарушить ночной сон;



измените фокус внимания. Стресс может спровоцировать ситуацию, когда вы просыпаетесь посреди ночи и не в состоянии заснуть снова. Если вы не заснули примерно через 20 минут, нужно встать и уйти в другую комнату. Необходимо изменить фокус внимания, в чем могут помочь чтение, успокаивающая йога или спокойное хобби (вязание, например). Но старайтесь обойтись без гаджетов;



избегайте часовой тревоги. Вы знаете ощущение, что просыпаетесь посреди ночи, проверяете часы, а потом начинаете волноваться из-за необходимости снова заснуть, но этот стресс не дает вам спать.

Также в фармкомпании отметили, что существуют такие способы релаксации, как медитация, управляемые образы и прогрессивное расслабление мышц, которые помогут снять напряжение и быстро заснуть.

Стоит ли принимать лекарства для борьбы с бессонницей, нужно всегда обсуждать со своим врачом, подчеркнули в "Дарнице".