Индия "в ближайшие недели" возобновит экспорт вакцин от коронавируса – Reuters

По словам собеседников издания, первые поставки вакцины из Индии ожидаются "через несколько недель", после того как решение утвердят правительство и Serum Institute of India – крупнейший в мире производитель вакцин.

Руководство программы COVAX, уточнили собеседники, уже начало планировать распределение индийской вакцины для различных стран.

Контекст:

В марте Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Covishield, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Приостановление экспорта вакцин было связано с тем, что в стране началась новая волна эпидемии, из-за чего фиксировали рекордные суточные показатели заболеваемости COVID-19. В частности, 5 апреля в стране заболело более 100 тыс. человек.

В сентябре министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что в октябре экспорт вакцин будет возобновлен, но этого не произошло.

По данным правительства Индии, по состоянию на 9 ноября одну дозу вакцины против коронавируса получили 59% граждан, полностью прошли курс вакцинации 24,5%. С начала пандемии в стране обнаружили 34,3 млн случаев коронавирусной инфекции, из которых почти 500 тыс. – с летальным исходом. По данным портала Worldometers, который отслеживает распространение COVID-19, Индия занимает второе место в мире по общему числу подтвержденных случаев коронавируса, уступая лишь Соединенным Штатам.