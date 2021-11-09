ГОРДОН
 
 
МИР

Индия "в ближайшие недели" возобновит экспорт вакцин от коронавируса – Reuters

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Индия прекратила экспорт вакцин от коронавируса весной 2021 года
Индия прекратила экспорт вакцин от коронавируса весной 2021 года
Фото: pexels.com

Индия в ближайшее время возобновит экспорт вакцины от коронавирусной инфекции Covishield в рамках программы COVAX. Об этом 9 ноября со ссылкой на источники в сфере здравоохранения сообщило агентство Reuters.

По словам собеседников издания, первые поставки вакцины из Индии ожидаются "через несколько недель", после того как решение утвердят правительство и Serum Institute of India – крупнейший в мире производитель вакцин.

Руководство программы COVAX, уточнили собеседники, уже начало планировать распределение индийской вакцины для различных стран.

Контекст:

В марте Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса Covishield, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

Приостановление экспорта вакцин было связано с тем, что в стране началась новая волна эпидемии, из-за чего фиксировали рекордные суточные показатели заболеваемости COVID-19. В частности, 5 апреля в стране заболело более 100 тыс. человек.

В сентябре министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия заявил, что в октябре экспорт вакцин будет возобновлен, но этого не произошло.

По данным правительства Индии, по состоянию на 9 ноября одну дозу вакцины против коронавируса получили 59% граждан, полностью прошли курс вакцинации 24,5%. С начала пандемии в стране обнаружили 34,3 млн случаев коронавирусной инфекции, из которых почти 500 тыс. – с летальным исходом. По данным портала Worldometers, который отслеживает распространение COVID-19, Индия занимает второе место в мире по общему числу подтвержденных случаев коронавируса, уступая лишь Соединенным Штатам.

Теги: Индия, вакцинация, Reuters, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Covishield
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Сальму в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сладуны". Каменских крупным планом показала страстный поцелуй с оголенным Потапом
"Сладуны". Каменских крупным планом показала страстный поцелуй с оголенным Потапом
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Пытался меня крепко обнять и угостить из своей ложки". Jerry Heil рассказала о своем самом странном свидании
"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе
"Орангутанг в майке. Какой позор", "Вульгарность какая". Волочкова шокировала сеть эротическим нарядом на бизнес-конгрессе
"Женщина-кошка". Тина Кароль показала свои "живые" снимки
"Женщина-кошка". Тина Кароль показала свои "живые" снимки
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
  "Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (136234)
2
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (110459)
3
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (75691)
4
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (63719)
5
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (51464)
6
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (35864)
7
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (27556)
8
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (23527)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS