Индия возобновляет экспорт вакцин от коронавируса

Мандавия подчеркнул, что излишки произведенных вакцин будут использованы для выполнения обязательств Индии по обеспечению мира вакцинами в рамках механизма COVAX.

Индия поставляла вакцины в 95 стран до того, как в стране началась вторая волна эпидемии. Она предоставила 10,75 млн доз вакцин бесплатно 46 странам. На коммерческой основе страна экспортировала 35,79 млн доз вакцин.

Бесплатно индийские вакцины получили Бангладеш, Бразилия, Марокко, Фиджи, Парагвай, Мозамбик и другие страны.

Кроме того, Индия пожертвовала 19,86 млн доз вакцин в рамках инициативы COVAX нескольким бедным странам.

Таким образом Индия на данный момент экспортировала более 66 млн доз вакцин, а своим гражданам предоставила 800 млн доз.