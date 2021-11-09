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Дания возвращает карантинные ограничения

В Дании выросла заболеваемость COVID-19
В Дании выросла заболеваемость COVID-19
Фото: EPA

Правительство Дании намерено в ближайшее время вернуть карантинные ограничения, полностью снятые в сентябре, из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила 8 ноября премьер-министр Метте Фредериксен в Facebook.

"Правительство предложит парламенту, чтобы COVID-19 снова отнесли к социально критическим заболеваниям и снова ввели COVID-паспорта", – написала она. 

Она отметила, что в последнее время заболеваемость в Дании усилилась – за последнюю неделю коронавирус подтвердили у более 16 тыс. датчан, около 300 человек были госпитализированы. 

Премьер призвала людей вакцинироваться, а тех, кто уже сделал две прививки от коронавируса, – получить третью, так называемую бустерную дозу.

https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk/posts/441084694054082

На пресс-конференции она сообщила также, что органы здравоохранения ожидают роста заболеваемости в ближайшие месяцы, причем рост будет более быстрым, чем ожидалось ранее, пишет Bloomberg.

Жителям страны придется снова предъявлять COVID-паспорта (подтверждение вакцинации, отрицательного теста на коронавирус либо недавнего выздоровления) для посещения публичных мест и мероприятий. Они понадобятся в ресторанах и ночных клубах, а также в кинотеатрах и концертных залах, где будут присутствовать 200 и более человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Дания одной из первых в Европе ввела карантин в марте 2020 года, закрыв школы и ряд предприятий. Также она была одной из первых стран, которые ослабили ограничения, введя в апреле 2021 года COVID-паспорта для посещения общественных мест.

В сентябре Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения внутри страны. Однако в минздраве предупреждали, что эпидемия еще не закончилась и правительство "без колебаний быстро примет меры", если пандемия снова начнет представлять угрозу. 

По данным университета Джона Хопкинса, в Дании сделано 8,87 млн прививок от коронавируса при населении страны около 5,8 млн человек. За все время пандемии в Дании выявлено более 408 тыс. случаев заболевания, умерло 2,7 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: Дания, вакцинация, ограничения, Метте Фредериксен, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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