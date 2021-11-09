Дания возвращает карантинные ограничения

"Правительство предложит парламенту, чтобы COVID-19 снова отнесли к социально критическим заболеваниям и снова ввели COVID-паспорта", – написала она.

Она отметила, что в последнее время заболеваемость в Дании усилилась – за последнюю неделю коронавирус подтвердили у более 16 тыс. датчан, около 300 человек были госпитализированы.

Премьер призвала людей вакцинироваться, а тех, кто уже сделал две прививки от коронавируса, – получить третью, так называемую бустерную дозу.

На пресс-конференции она сообщила также, что органы здравоохранения ожидают роста заболеваемости в ближайшие месяцы, причем рост будет более быстрым, чем ожидалось ранее, пишет Bloomberg.

Жителям страны придется снова предъявлять COVID-паспорта (подтверждение вакцинации, отрицательного теста на коронавирус либо недавнего выздоровления) для посещения публичных мест и мероприятий. Они понадобятся в ресторанах и ночных клубах, а также в кинотеатрах и концертных залах, где будут присутствовать 200 и более человек.