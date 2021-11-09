В Сингапуре невакцинированные больше не будут бесплатно лечиться от COVID-19

Ранее расходы на лечение в больницах оплачивало государство, изменения вводятся в связи с тем, что непривитые составляют большинство пациентов, которым требуется интенсивная стационарная помощь.

Новые правила будут применяться к тем, кто не хочет вакцинироваться, несмотря на то, что имеет на это возможность по медицинским показаниям.

Счета тех, кто не может вакцинироваться в связи с противопоказаниями, а также детей до 12 лет будут по-прежнему полностью оплачиваться правительством.