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В Сингапуре невакцинированные больше не будут бесплатно лечиться от COVID-19

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В Сингапуре расходы на лечение больных COVID-19 оплачивает государство
В Сингапуре расходы на лечение больных COVID-19 оплачивает государство
Фото: EPA

Жителям Сингапура, которые не были вакцинированы и заболели COVID-19, придется самостоятельно оплачивать свои медицинские расходы с 8 декабря 2021 года. Об этом 8 ноября сообщает Аsia Оne со ссылкой на министра здравоохранения страны Онг Е Кунга.

Ранее расходы на лечение в больницах оплачивало государство, изменения вводятся в связи с тем, что непривитые составляют большинство пациентов, которым требуется интенсивная стационарная помощь.

Новые правила будут применяться к тем, кто не хочет вакцинироваться, несмотря на то, что имеет на это возможность по медицинским показаниям.

Счета тех, кто не может вакцинироваться в связи с противопоказаниями, а также детей до 12 лет будут по-прежнему полностью оплачиваться правительством.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Сингапуре с начала эпидемии подтвердили 220 тыс. случаев COVID-19, умерло 511 человек. Население страны 5,7 млн. 

Теги: вакцинация, больница, Сингапур, лечение, госпиталь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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