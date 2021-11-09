Минцифры откроет более 100 пунктов поддержки приложения "Дія" по всей Украине

"Продолжаем работать над COVID-сертификатами, чтобы все вакцинированные украинцы могли быстро получить электронный документ и передвигаться с ним без помех", - говорится в заявлении ведомства.
Как заявил глава Минцифры Михаил Федоров, пункты планируется открыть в двадцати областях до 15 ноября включительно.
Консультировать граждан будут менеджеры службы поддержки приложения "Дія". Они смогут объяснить, какие виды СOVID-сертификатов существуют в Украине, как правильно подать заявку на оформление сертификата непосредственно в приложении "Дія", а также определить возможную ошибку генерирования СOVID-сертификата.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 9 ноября в стране сделали 19,58 млн прививок, одну дозу получили 11,5 млн человек, полностью иммунизированы 8 млн украинцев.
COVID-сертификаты о вакцинации в "Дії" появились в августе текущего года. "Желтый" внутренний сертификат вакцинации (для тех, кто получил одну дозу вакцины) действует 120 дней, "зеленый" (для тех, кто получил обе дозы) – 365 дней.
В начале ноября на портале "Дія" появилась возможность сгенерировать сертификат переболевшего COVID-19 (действует 90 дней) и детский COVID-сертификат (доступен для детей от 12 лет).