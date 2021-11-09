Минцифры откроет более 100 пунктов поддержки приложения "Дія" по всей Украине

"Продолжаем работать над COVID-сертификатами, чтобы все вакцинированные украинцы могли быстро получить электронный документ и передвигаться с ним без помех", - говорится в заявлении ведомства.

Как заявил глава Минцифры Михаил Федоров, пункты планируется открыть в двадцати областях до 15 ноября включительно.

Консультировать граждан будут менеджеры службы поддержки приложения "Дія". Они смогут объяснить, какие виды СOVID-сертификатов существуют в Украине, как правильно подать заявку на оформление сертификата непосредственно в приложении "Дія", а также определить возможную ошибку генерирования СOVID-сертификата.