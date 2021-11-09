91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы – Минздрав Украины

"На прошлой неделе [1–7 ноября] в Украине с коронавирусной болезнью госпитализированы 34 333 человека, из которых 31 277, или 91,1%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", – говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что вакцинация предотвращает тяжелое течение заболевания.

"Лучшая защита от коронавирусной болезни выстраивается через 14 дней после прививки второй дозой вакцины [...] По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, получившие две дозы антиковидной вакцины, в пять раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз более низкий риск госпитализации с COVID-19 и смерти от этой болезни, чем непривитые", – сообщили в ведомстве.