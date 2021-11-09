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Великобритания с 22 ноября разрешила въезд туристов с вакциной CoronaVac

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Великобритания внесла CoronaVac в список одобренных вакцин
Великобритания внесла CoronaVac в список одобренных вакцин
Фото: EPA

Великобритания с 22 ноября расширила список вакцин от коронавируса, признаваемых для посещения страны туристами, добавлены препараты Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing и Covaxin. Об этом 8 ноября сообщило британское правительство.

"Начиная с понедельника, 22 ноября, правительство признает вакцины из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в наш список одобренных вакцин для въездных путешествий", – сказано в сообщении.

Туристам, прошедшим полную вакцинацию и получившим сертификат, не нужно будет проходить тест на коронавирус перед прибытием в страну, а также самоизолироваться после приезда.

Контекст:

CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%

По данным Минздрава на 9 ноября, в Украине препаратом CoronaVac привились 3,6 млн человек. Всего в стране вакцинировались хотя бы одной дозой 11,5 млн человек, двумя – 8 млн. 

Теги: Великобритания, туризм, вакцинация, туристы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, CoronaVac
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