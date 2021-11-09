Великобритания с 22 ноября разрешила въезд туристов с вакциной CoronaVac

"Начиная с понедельника, 22 ноября, правительство признает вакцины из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в наш список одобренных вакцин для въездных путешествий", – сказано в сообщении.

Туристам, прошедшим полную вакцинацию и получившим сертификат, не нужно будет проходить тест на коронавирус перед прибытием в страну, а также самоизолироваться после приезда.