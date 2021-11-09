Великобритания с 22 ноября разрешила въезд туристов с вакциной CoronaVac

"Начиная с понедельника, 22 ноября, правительство признает вакцины из списка Всемирной организации здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях. Sinovac (CoronaVac), Sinopharm Beijing и Covaxin будут добавлены в наш список одобренных вакцин для въездных путешествий", – сказано в сообщении.
Туристам, прошедшим полную вакцинацию и получившим сертификат, не нужно будет проходить тест на коронавирус перед прибытием в страну, а также самоизолироваться после приезда.
CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.
По данным Минздрава на 9 ноября, в Украине препаратом CoronaVac привились 3,6 млн человек. Всего в стране вакцинировались хотя бы одной дозой 11,5 млн человек, двумя – 8 млн.