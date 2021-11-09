Гройсман: Мотивировать вакцинироваться от COVID-19 нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

"Каждый человек имеет право на ошибку. Приобрел он подделку. Но задача какая? Спасти жизнь! Именно поэтому человек должен получить право прийти к врачу, сообщить о поддельном сертификате и привиться. А полиция уже пусть дальше проверяет [происхождение документов]", – сказал Гройсман.

Он отметил, что из-за коронавируса Украина каждую неделю теряет "небольшой городок".

"Не нужно людей разделять – кто вакцинировался, кто нет. Людям нужно давать мотивацию к защите, даже деньги – это точно повысит количество вакцинированных. Обеспечьте вакцинами, проведите разъяснительную работу, обеспечьте полный доступ к вакцинам не только в городах, но и в небольших общинах. А дальше – кислород в больнице, восстановление ритмичности финансирования учреждений здравоохранения, предоставление бесплатных пакетов противоковидного лечения для людей, которые болеют дома", – добавил Гройсман.