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Гройсман: Мотивировать вакцинироваться от COVID-19 нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

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Гройсман: Каждый человек имеет право на ошибку
Гройсман: Каждый человек имеет право на ошибку
Фото: Volodymyr Groysman / Facebook

Мотивировать вакцинироваться от COVID-19 нужно даже тех украинцев, которые купили себе поддельный сертификат. Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

"Каждый человек имеет право на ошибку. Приобрел он подделку. Но задача какая? Спасти жизнь! Именно поэтому человек должен получить право прийти к врачу, сообщить о поддельном сертификате и привиться. А полиция уже пусть дальше проверяет [происхождение документов]", – сказал Гройсман.

Он отметил, что из-за коронавируса Украина каждую неделю теряет "небольшой городок".

"Не нужно людей разделять – кто вакцинировался, кто нет. Людям нужно давать мотивацию к защите, даже деньги – это точно повысит количество вакцинированных. Обеспечьте вакцинами, проведите разъяснительную работу, обеспечьте полный доступ к вакцинам не только в городах, но и в небольших общинах. А дальше – кислород в больнице, восстановление ритмичности финансирования учреждений здравоохранения, предоставление бесплатных пакетов противоковидного лечения для людей, которые болеют дома", – добавил Гройсман.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 9 ноября в Украине первую дозу вакцины получили более 11,5 млн человек, две – более 8 млн.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. 

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, чтобы вакцинироваться против коронавируса, владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: Украина, Владимир Гройсман, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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