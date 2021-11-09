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Ляшко назвал условия "ковидной амнистии" для тех, кто купил COVID-сертификат, но хочет привиться

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Вариант применения "ковидной амнистии" от Минздрава не предусматривает анонимности для тех, кто купил поддельный COVID-сертификат, отметил Ляшко
Вариант применения "ковидной амнистии" от Минздрава не предусматривает анонимности для тех, кто купил поддельный COVID-сертификат, отметил Ляшко
Фото: МВС України / Facebook

Чтобы вакцинироваться против коронавируса, владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел. Об условиях "ковидной амнистии" 8 ноября в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", – сказал Ляшко.

Такой вариант применения "ковидной амнистии" Минздрав предложил МВД и Минюсту, он не предусматривает анонимности, отметил Ляшко.

Он говорил 5 ноября, что в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением. По его мнению, этому явлению способствует в том числе и относительно нестрогое наказание за фальсификацию документов. Он также рассказал, что поначалу правоохранители фиксировали цены до $500 за фальшивый сертификат, "но возник большой спрос, возникло предложение и снижение цены".

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. К 8 ноября хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса получили 11,4 млн украинцев, две – 7,9 млн.

Теги: МВД, Украина, Кабинет Министров, амнистия, вакцинация, фальсификации, Минюст, документы, Минздрав, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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