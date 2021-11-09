Ляшко назвал условия "ковидной амнистии" для тех, кто купил COVID-сертификат, но хочет привиться

Вариант применения "ковидной амнистии" от Минздрава не предусматривает анонимности для тех, кто купил поддельный COVID-сертификат, отметил Ляшко Фото: МВС України / Facebook

"Мы говорим именно о тех, кто купил и использует поддельный сертификат. Чтобы они пришли к своему семейному врачу, сообщили о поддельном сертификате, сообщили, где его взяли. Им сделают прививку, а семейный врач сообщит в Нацполицию о контактах того, кто выписал поддельный документ, чтобы дальше дело рассматривалось в суде", – сказал Ляшко.

Такой вариант применения "ковидной амнистии" Минздрав предложил МВД и Минюсту, он не предусматривает анонимности, отметил Ляшко.

Он говорил 5 ноября, что в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации.