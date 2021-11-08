"Банальная подделка и преступная безответственность". Глава Нацполиции Украины назвал самые популярные схемы подделки COVID-документов

По словам Клименко, в настоящее время медики фигурируют в более чем 80 уголовных производствах по фактам подделки COVID-документов Фото: mvs.gov.ua

"Самые распространенные две схемы: это банальная подделка документов и преступная безответственность. В первом случае я имею в виду лиц, которые просто рисуют эти документы, а затем печатают их на принтере. Кстати, такой способ часто туристические агентства используют", – рассказал Клименко.

Он отметил, что цена таких "сертификатов" обычно составляет примерно 300–400 грн.

"Я не понимаю тех, кто их заказывает. Первая же проверка сразу покажет, что это "липа". В реестре данных нет. И дальше – уголовное производство, подозрение и суд. Оно того стоит?" – добавил глава Нацполиции.

"Преступной безответственностью" он назвал способ, при котором создать фальшивый сертификат помогают медики.

"Имея доступ к реестру, они вносят данные о вакцинации личности. Далее можно подтянуть сертификат через "Дію" либо намеренно совершают ошибку в реестре и выдают бумажный вариант справки с QR-кодом. Цена таких сертификатов может достигать и 6 тыс. грн", – сказал Клименко.

По его словам, сейчас полиция расследует более 1170 уголовных производств по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов; в более чем 80 из них фигурируют медики.

В полиции также рассказали, что в рамках расследований фиксируют примерно одинаковые объемы подделок тестов и сертификатов.