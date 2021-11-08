В Ивано-Франковской области разоблачили масштабную схему подделки COVID-сертификатов

Как установило следствие, организовала схему заместитель директора одной из коммунальных больниц области. К ней обращались граждане, которые не собирались вакцинироваться от коронавируса, но при этом хотели иметь свидетельство в приложении "Дія".
Правоохранителям удалось установить личность врача, вносившего ложные сведения в электронную систему eHealth. По предварительным данным, за свои услуги женщина брала по 2,5 тыс. грн с человека.
Врач не делала прививки и, несмотря на это, вносила персональные данные заказчиков в eHealth через программу Medics, указывая, что они якобы вакцинированы. Неиспользованную вакцину она списывала.
В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете фигурантки, правоохранители изъяли компьютерную технику, которая использовалась для внесения данных в информационную систему Национальной службы здоровья Украины, журнал учета вакцинированных лиц и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Правоохранители готовятся сообщить фигурантке о подозрении по ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.
1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.