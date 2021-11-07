Проверка COVID-сертификатов не нарушает медицинскую тайну – Минздрав Украины

"Периодически в соцсетях можно увидеть видео и публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации – это разглашение медицинской тайны. Авторы таких сообщений утверждают, что никто не может потребовать показать соответствующий документ, поскольку это нарушение прав граждан. Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что согласно ст. 39-1 закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон", - подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба отмечает, что у посетителей не могут требовать предъявить сертификат в банках, АЗС, ветеринарных маназинах, аптеках и во всех продовольственных магазинах независимо от того, в какой зоне карантина находится регион.

"В то же время действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19. Чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей", – говорится в сообщении.

Если посетитель отказывается показывать сертификат или справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус, заведение имеет право отказать в предоставлении услуг.