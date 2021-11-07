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Проверка COVID-сертификатов не нарушает медицинскую тайну – Минздрав Украины

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"Зеленый" сертификат действует 365 дней
"Зеленый" сертификат действует 365 дней
Фото: diia.gov.ua

Проверка COVID-сертификатов не является нарушением медицинской тайны. Об этом заявила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 7 ноября.

"Периодически в соцсетях можно увидеть видео и публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации – это разглашение медицинской тайны. Авторы таких сообщений утверждают, что никто не может потребовать показать соответствующий документ, поскольку это нарушение прав граждан. Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что согласно ст. 39-1 закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также сведениях, полученных при его медицинском обследовании.

"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон", - подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба отмечает, что у посетителей не могут требовать предъявить сертификат в банках, АЗС, ветеринарных маназинах, аптеках и во всех продовольственных магазинах независимо от того, в какой зоне карантина находится регион.

"В то же время действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19. Чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей", – говорится в сообщении.

Если посетитель отказывается показывать сертификат или справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус, заведение имеет право отказать в предоставлении услуг.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1989957451167350

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. 

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.

В начале ноября сервис "Дія" и четыре медлаборатории в Украине – "Дила", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб" – начали бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов. Также в "Дії" появились детские COVID-сертификаты.

По данным Минцифры на 1 ноября, уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты.

С 8 ноября в Украине будет введен сертификат о выздоровлении от COVID-19, получить его можно будет в "Дії". Документ будет действителен 90 дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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