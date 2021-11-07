Проверка COVID-сертификатов не нарушает медицинскую тайну – Минздрав Украины

"Периодически в соцсетях можно увидеть видео и публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации – это разглашение медицинской тайны. Авторы таких сообщений утверждают, что никто не может потребовать показать соответствующий документ, поскольку это нарушение прав граждан. Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации", – говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что согласно ст. 39-1 закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также сведениях, полученных при его медицинском обследовании.
"То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон", - подчеркнули в ведомстве.
Пресс-служба отмечает, что у посетителей не могут требовать предъявить сертификат в банках, АЗС, ветеринарных маназинах, аптеках и во всех продовольственных магазинах независимо от того, в какой зоне карантина находится регион.
"В то же время действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19. То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19. Чтобы ограничения желтого или красных уровней не касались общественных учреждений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей", – говорится в сообщении.
Если посетитель отказывается показывать сертификат или справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус, заведение имеет право отказать в предоставлении услуг.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса.
"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.
В начале ноября сервис "Дія" и четыре медлаборатории в Украине – "Дила", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб" – начали бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов. Также в "Дії" появились детские COVID-сертификаты.
По данным Минцифры на 1 ноября, уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты.
С 8 ноября в Украине будет введен сертификат о выздоровлении от COVID-19, получить его можно будет в "Дії". Документ будет действителен 90 дней.