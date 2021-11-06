"Команда поддержки будет работать в аэропортах всю ночь". Заказать документы в "Дії", включая COVID-сертификат, в ночь на 7 ноября будет нельзя

Если COVID-сертификат уже есть в приложении, он будет доступен, обещают в министерстве Фото: diia.gov.ua

Министерство призывает сгенерировать необходимые документы, в частности COVID-сертификат, если он понадобится в этот период времени, заранее.

Если сертификат уже есть в приложении, он будет доступен. "Вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дії", – говорится в сообщении..

Кроме того, сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон в формате PDF, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

"Если вы получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени. Команда поддержки "Дії" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны", – цитирует сообщение пресс-службы Минцифры "РБК-Украина".

Министерство пояснило, что "Дія" переезжает в новый дата-центр, чтобы увеличить мощности. "Все услуги в приложении и на портале "Дія" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглосуточно", – пообещали в Минцифры.

С 7.00 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

В ночь на 7 ноября также временно приостановит работу своих сервисов "Приватбанк". Из-за технологических работ будут недоступны проведение трансакций по карточкам и работа "Приват24".