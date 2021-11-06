ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Команда поддержки будет работать в аэропортах всю ночь". Заказать документы в "Дії", включая COVID-сертификат, в ночь на 7 ноября будет нельзя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Если COVID-сертификат уже есть в приложении, он будет доступен, обещают в министерстве
Если COVID-сертификат уже есть в приложении, он будет доступен, обещают в министерстве
Фото: diia.gov.ua

Заказ услуг и документов на портале и в приложении "Дія" будет недоступен в ночь на воскресенье, 7 ноября, с 00.00 до 7.00 в связи с тем, что "Дія" переезжает в новый дата-центр. Об этом сообщило в Facebook Министерство цифровой трансформации.

Министерство призывает сгенерировать необходимые документы, в частности COVID-сертификат, если он понадобится в этот период времени, заранее.

Если сертификат уже есть в приложении, он будет доступен. "Вы сможете его показать во время проверки, но не выходите в это время из "Дії", – говорится в сообщении..

Кроме того, сертификат, созданный на портале, можно загрузить в телефон в формате PDF, добавить в приложение YourWallet или распечатать.

"Если вы получили COVID-сертификат в приложении заранее, он останется и будет работать, но вы не сможете его заказать снова в этот промежуток времени. Команда поддержки "Дії" будет работать в аэропортах по всей стране всю ночь, чтобы помочь каждому получить COVID-сертификат и успешно улететь из страны", – цитирует сообщение пресс-службы Минцифры "РБК-Украина".

Министерство пояснило, что "Дія" переезжает в новый дата-центр, чтобы увеличить мощности. "Все услуги в приложении и на портале "Дія" будут выдерживать еще большую нагрузку, летать еще быстрее, качественнее, круглосуточно", – пообещали в Минцифры.

С 7.00 7 ноября приложение и портал будут работать в обычном режиме.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/4572834779436422

В ночь на 7 ноября также временно приостановит работу своих сервисов "Приватбанк". Из-за технологических работ будут недоступны проведение трансакций по карточкам и работа "Приват24".

Контекст:

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. 

"Желтый" внутренний сертификат вакцинации от COVID-19 действует 120 дней, "зеленый" – 365 дней.

На портале "Дія" COVID-сертификат смогут получить украинцы, у которых нет ID-карты или зарубежного биометрического паспорта, и те, кто не пользуется приложением "Дія".

В начале ноября сервис "Дія" и четыре медлаборатории в Украине – "Дила", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб" – начали бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов. Также в "Дії" появились детские COVID-сертификаты.

С 8 ноября в Украине будет введен сертификат о выздоровлении от COVID-19.

По данным Минцифры на 1 ноября, уже 5 млн украинцев сгенерировали свои COVID-сертификаты.

Теги: технологии, документы, приложение, Министерство цифровой трансформации, Минцифры, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"Мама – ух, красотка!" Настя Каменских показала свою мать и поздравила ее с днем рождения
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили". Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"Рыдала и тряслась между выходами на сцену". Асмус рассказала, как ей пришлось выступать в театре, пока дочь лежала в больнице
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
  "В первую очередь генетика". 63-летняя Аурика Ротару рассказала, что делает, чтобы выглядеть моложе
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
"Девушки расстроились, когда узнали, что он женат". Футболист Довбик показал новое фото с женой
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
  Loboda назвала четыре страны, в которых у нее есть недвижимость
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
Модный блогер Кьяра Ферраньи вышла в свет в топе, имитирующем голую грудь с сосками. Фото
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  "Был конфликт с влиятельным человеком в Одессе". Loboda рассказала, почему четыре года не выступала в Украине
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
  Loboda ответила Ефросининой, является ли нынешний возлюбленный отцом ее младшей дочери
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский похвастался туалетным селфи в распахнутом пальто
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Просто милый и красивый ангел". Хореограф Алена Шоптенко рассказала, как выглядит ее обычный день
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Такая горячая". Рианна в мини-шортах снялась на четвереньках
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
"Смотритесь как сестры", "Сногсшибательно красивые". Деми Мур показала среднюю дочь от Брюса Уиллиса
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего (130188)
2
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (114400)
3
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (86385)
4
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (67707)
5
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат (59373)
6
"Очень лихо". 63-летняя Мадонна снялась в узких трусах, держа руки между ног (58932)
7
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой (50118)
8
"Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает (42105)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS