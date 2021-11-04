"ПриватБанк" в ночь на 7 ноября временно приостановит работу своих сервисов

Технологические работы запланированы на ночное время, когда большинство клиентов банка не проводят никаких операций Фото: depositphotos.com

В "ПриватБанке" намерены обновить программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для своих клиентов в высокий сезон покупательной активности, "который начинается с "черной пятницы" [26 ноября] и завершается рождественскими распродажами по всему миру".

Как отметили в "ПриватБанке", технологические работы запланированы на ночное время, когда большинство клиентов не проводят никаких операций.

"В период обновления процессингового центра, 7 ноября с 1.00 до 4.30 утра, банк кратковременно приостановит проведение транзакций по карточкам, работу "Приват24" для физических лиц и "Приват24 для бизнеса". В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", – говорится в сообщении.

По данным банка, ежегодно объемы операций клиентов с картами "ПриватБанка" увеличиваются на 20%. Сейчас процессинговый центр банка обрабатывает более 70 тыс. карточных платежей ежеминутно.