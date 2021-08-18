"ПриватБанк" опубликовал сообщения о вручении Коломойскому и Боголюбову израильского иска

Об этом пресс-служба банка сообщила 18 августа.

"ПриватБанк" обратился в израильский суд с иском к Коломойскому, Боголюбову, а также их доверенному лицу Вячеславу Карташову (сейчас – директору департамента юридического сопровождения в ПАО "Укрнафта") из-за их вероятных мошеннических действий, незаконного присвоения и отмывания средств.

В иске заявлено, что в результате этих действий ответчиков в период с 2007-го по 2011 год по меньшей мере $600 млн были выведены из "ПриватБанка" в израильский Israel Discount Bank.

"В соответствии с решением израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует в газете "Голос України" сообщения для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому ответчику – Вячеславу Карташову, в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам", – говорится в релизе.

В финучреждении уточнили, что Коломойскому и Боголюбову в Израиле уже вручили иск.

Публикация сообщения для вручения в газете "Голос України" – мера, которую банк предпринял для того, чтобы устранить какие-либо аргументы со стороны ответчиков "о том, что иск не был им должным образом вручен, и обеспечить правосудие израильского суда касательно их незаконных действий", уточнили в "ПриватБанке".