"ПриватБанк" возглавил рейтинг банков по прибыльности за первое полугодие – НБУ

За январь-июнь 2021 года "ПриватБанк" получил 11,612 млрд грн прибыли (после налогообложения), "Райффайзен Банк" – 2,334 млрд грн, "Сбербанк" – 2,099 млрд грн.
В то же время самый большой убыток в первом полугодии получил "Правэкс Банк" (91,45 млн грн).
Как отмечали в НБУ, всего банки Украины получили почти 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В НБУ подчеркнули, что в Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными.
В 2019 году банковская система Украины получила рекордную прибыль в 60 млрд грн. Число убыточных банков сократилось с 13 до шести, сообщала 13 февраля прошлого года первая замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше показателей 2019-го, сообщала пресс-служба НБУ в феврале 2021 года.
По данным Минфина Украины, в прошлом году госбанки получили 23,1 млрд грн прибыли, АО КБ "ПриватБанк" – 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы Украины).