"ПриватБанк" возглавил рейтинг банков по прибыльности за первое полугодие – НБУ

За январь-июнь 2021 года "ПриватБанк" получил 11,612 млрд грн прибыли Фото: depositphotos.com

За январь-июнь 2021 года "ПриватБанк" получил 11,612 млрд грн прибыли (после налогообложения), "Райффайзен Банк" – 2,334 млрд грн, "Сбербанк" – 2,099 млрд грн.

В то же время самый большой убыток в первом полугодии получил "Правэкс Банк" (91,45 млн грн).

Как отмечали в НБУ, всего банки Украины получили почти 30,1 млрд грн чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В НБУ подчеркнули, что в Украине работают 73 банка, 63 из них являются прибыльными.