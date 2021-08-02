В Украине работает 73 банка, 63 из них являются прибыльными – НБУ

Банки быстро адаптировались к работе в условиях карантина, сообщили в НБУ Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В Украине работает 73 банка, 63 из них являются прибыльными.

"Рентабельность капитала сектора выросла до 29% по сравнению с 23% в первом полугодии 2020 года. Во втором квартале 2021 года финансовый результат банков составил 19,1 млрд грн. Это в 2,5 раза больше, если сравнить с первым кварталом 2020-го", – отметили в релизе.

Регулятор подчеркнул, что банки быстро адаптировались к работе в условиях карантина, сохранив высокую операционную эффективность, увеличили чистые процентные и комиссионные доходы по сравнению с кризисным 2020 годом.

"В то же время в целом операционные доходы банков за шесть месяцев уменьшились на 2%, расходы выросли на 12%. Основная причина снижения доходов – переоценка индексированных ценных бумаг, которая в прошлом году увеличивала прибыль, а в этом году уменьшала. Полученные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные риски", – сообщили в НБУ.