"ПриватБанк" ограничил количество переводов между картами

В "ПриватБанке" заявили, что для 99,7% клиентов ничего не изменится Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Международные переводы также ограничили, в месяц их может быть 25 для отправителей и 30 для получателей. В финансовом учреждении заявили, что для 99,7% клиентов ничего не изменится.

"Ежемесячно удобные переводы с карты на карту в "Приват24" делают более 7 млн клиентов. По данным статистики, 99,7% из них пользуются этой услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц", – отметили в релизе.

Новые правила вводятся в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег.

Лимиты по переводам устанавливаются на календарный месяц – с 1 числа месяца по 30/31-е для переводов по Украине и за границу.