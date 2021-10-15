"ПриватБанк" ограничил количество переводов между картами

Международные переводы также ограничили, в месяц их может быть 25 для отправителей и 30 для получателей. В финансовом учреждении заявили, что для 99,7% клиентов ничего не изменится.
"Ежемесячно удобные переводы с карты на карту в "Приват24" делают более 7 млн клиентов. По данным статистики, 99,7% из них пользуются этой услугой для личных целей и отправляют или получают не более 100 переводов в месяц", – отметили в релизе.
Новые правила вводятся в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег.
Лимиты по переводам устанавливаются на календарный месяц – с 1 числа месяца по 30/31-е для переводов по Украине и за границу.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине.
По словам заместителя главы правления "ПриватБанка" по вопросам развития бизнеса Развана Мунтеану, на конец 2020 года количество клиентов – физических лиц банка составляло 17,8 млн, сообщало агентство "Интерфакс-Украина".