В "ПриватБанке" завершили технические работы, банк работает в штатном режиме

Количество клиентов – физических лиц "ПриватБанка" на конец 2020 года составляло 17,8 млн Фото: depositphotos.com

"Успешно обновили процессинг банка, работаем в штатном режиме", – сообщили в "ПриватБанке".

В банке заверили, что в течение дня будут следить за стабильностью работы всех систем и сервисов.

Из-за процедуры оптимизации процессинга не работали транзакции по картам, "Приват24" для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.