В "ПриватБанке" завершили технические работы, банк работает в штатном режиме

"Успешно обновили процессинг банка, работаем в штатном режиме", – сообщили в "ПриватБанке".
В банке заверили, что в течение дня будут следить за стабильностью работы всех систем и сервисов.
Из-за процедуры оптимизации процессинга не работали транзакции по картам, "Приват24" для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине.
По словам заместителя главы правления "ПриватБанка" по вопросам развития бизнеса Развана Мунтеану, на конец 2020 года количество клиентов – физических лиц банка составляло 17,8 млн, сообщало агентство "Интерфакс-Украина".
В июле служба безопасности банка заявляла, что неизвестные зарегистрировали в США мошеннический "клон" сайта "ПриватБанка". В связи с этим банк обратился в правоохранительные органы.