"ПриватБанк" предупредил о временной приостановке работы ряда своих сервисов, в том числе банкоматов и "Приват24"

Как пояснили в "ПриватБанке, с 1.00 до 6.00 будет происходить оптимизация процессинга банка.

"Временно не будут работать транзакции по картам, "Приват24" для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а "Приват" выдержал любые нагрузки", – говорится в сообщении.

В банке предупредили, что тем, кому ночью могут понадобиться наличные средства, стоит позаботиться об этом заранее.