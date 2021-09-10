В "ПриватБанке" подтвердили, что прекратили сотрудничество с GlobalMoney

Олег Серга: Основной трафик GlobalMoney идет на те операции, которые не являются легальными Фото: Олег Серга / Facebook

"Да, это правда. Наш банк действительно принял такое решение", – цитирует издание слова пресс-секретаря "ПриватБанка".

Журналисты уточнили, связано ли решение финучреждения с тем, что платежная система нарушила договорные отношения.

"Мы столкнулись с фактами нарушения системой GlobalMoney определенных правил финансового мониторинга", – ответил Серга.

Он сообщил, что "были выявлены общие нарушения при работе с финансами, в том числе и с "ПриватБанком".

Пресс-секретарь не стал прогнозировать, как отказ "ПриватБанка" от сотрудничества скажется на работе GlobalMoney.

"Сложно сказать, поскольку мы видим, что основной трафик GlobalMoney идет на те операции, которые не являются легальными. В частности, это игровые ставки на спорт в неофициальных сервисах", – отметил он.

О том, что "ПриватБанк" с 1 сентября 2021 года прекратил отношения с ООО "ГлобалМани", написало 6 сентября со ссылкой на решение комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности финучреждения агентство "РБК-Украина".

"Факты" проанализировали стенограмму заседания комитета. Авторы материала пишут, что среди серьезных нарушений в работе GlobalMoney обнаружены: участие в сомнительных схемах игорного бизнеса, фальшивая инкассация через личные карточки представителей компании, сбор наличности от физических лиц с последующим переводом на счета фиктивных предприятий, работа с партнерами страны-агрессора, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий против украинской армии в зоне ООС и тому подобное.