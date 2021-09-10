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В "ПриватБанке" подтвердили, что прекратили сотрудничество с GlobalMoney

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Олег Серга: Основной трафик GlobalMoney идет на те операции, которые не являются легальными
Олег Серга: Основной трафик GlobalMoney идет на те операции, которые не являются легальными
Фото: Олег Серга / Facebook

Государственный "ПриватБанк" с 1 сентября этого года больше не сотрудничает с международной платежной системой GlobalMoney, сообщил в комментарии "Фактам" пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга.

"Да, это правда. Наш банк действительно принял такое решение", – цитирует издание слова пресс-секретаря "ПриватБанка".

Журналисты уточнили, связано ли решение финучреждения с тем, что платежная система нарушила договорные отношения.

"Мы столкнулись с фактами нарушения системой GlobalMoney определенных правил финансового мониторинга", – ответил Серга.

Он сообщил, что "были выявлены общие нарушения при работе с финансами, в том числе и с "ПриватБанком".

Пресс-секретарь не стал прогнозировать, как отказ "ПриватБанка" от сотрудничества скажется на работе  GlobalMoney.

"Сложно сказать, поскольку мы видим, что основной трафик GlobalMoney идет на те операции, которые не являются легальными. В частности, это игровые ставки на спорт в неофициальных сервисах", – отметил он.

О том, что "ПриватБанк" с 1 сентября 2021 года прекратил отношения с ООО "ГлобалМани", написало 6 сентября со ссылкой на решение комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности финучреждения агентство "РБК-Украина".

"Факты" проанализировали стенограмму заседания комитета. Авторы материала пишут, что среди серьезных нарушений в работе GlobalMoney обнаружены: участие в сомнительных схемах игорного бизнеса, фальшивая инкассация через личные карточки представителей компании, сбор наличности от физических лиц с последующим переводом на счета фиктивных предприятий, работа с партнерами страны-агрессора, связь с торговлей оружием для ведения боевых действий против украинской армии в зоне ООС и тому подобное.

Контекст:

В начале августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации "Простите, что живые" провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало агентство "РБК-Украина".

19 августа Турчин сообщил, что готовит заявления в СБУ и СНБО.

3 сентября он заявил, что GlobalMoney покинула офис в киевском бизнес-центре "Ренессанс". "Сегодня мы одержали маленькую победу. Под давлением нашей организации москальская компания GlobalMoney, которая финансирует "апалченцев" ОРДЛО, покинула уютный офис в БЦ "Ренессанс" в центре столицы нашей страны под "Похоронный марш" Фредерика Шопена", – написал он.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Хмельницкий обвинения в связях с GlobalMoney назвал попыткой давления на него как на должностное лицо АМКУ.

Теги: бизнес, ПриватБанк, финансы, Олег Серга, сотрудничество, платежная система, нарушение, GlobalMoney
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