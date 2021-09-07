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Экономист: Решение "ПриватБанка" прекратить сотрудничество с GlobalMoney – это удар по теневикам

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Юрий Гаврилечко: Лишившись возможности беспрепятственного ввода/вывода денег, теневой рынок азартных игр не сможет функционировать. Ведь если нет доходов и выигрышей, то кому нужен такой рынок?
Юрий Гаврилечко: Лишившись возможности беспрепятственного ввода/вывода денег, теневой рынок азартных игр не сможет функционировать. Ведь если нет доходов и выигрышей, то кому нужен такой рынок?
Скриншот: ukrlife.tv

Решение государственного "ПриватБанка" прекратить любые деловые отношения с платежной системой GlobalMoney – это первый шаг банковской системы к лишению "теневиков" игорного бизнеса возможности получать доходы, заявил экономический эксперт Юрий Гаврилечко в своем блоге на "Цензор.НЕТ". О том, что "ПриватБанк" с 1 сентября 2021 года прекратил отношения с ООО "ГлобалМани", написало 6 сентября со ссылкой на решение комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности финучреждения агентство "РБК-Украина".

"В прошлом году, с принятием закона № 768-IX, по "теневикам" был нанесен первый серьезный удар, когда их деятельностью вплотную занялись правоохранительные органы. А вот с блокированием нелегальных онлайн-сервисов все оказалось намного сложнее. Блокировка сайтов сама по себе не оказывала существенного воздействия: на месте одного нелегала тут же возникало его "зеркало". Теперь же в борьбу с нелегалами вступили госбанки. Руководством "ПриватБанка" по итогам заседания комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности от 6 августа 2021 года было принято решение с 1 сентября 2021 года прекратить любые деловые отношения с ООО "ГлобалМани", – отметил Юрий Гаврилечко. 

Как уточнил эксперт, причинами решения "ПриватБанка" стал прием платежной системой GlobalMoney платежей для нелегальных гемблинговых компаний, перевод средств на счета фиктивных предприятий, а также легализация доходов, полученных преступным путем. 

"Одной из основных причин такого решения стал прием платежей с целью организации и проведения турниров по спортивному покеру и киберспорту в пользу субъектов хозяйствования, которые заключили меморандумы не с официальными провайдерами указанной деятельности, а с компаниями, которые являются так называемыми нелегальными копиями и не имеют соответствующих лицензий на осуществление деятельности; использование своих платежных систем и банковских счетов для сбора наличности от физических лиц с последующим переводом их на счета фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Кроме того, на решение "ПриватБанка" повлияло, считает Гаврилечко, наличие открытых уголовных производств за правонарушения, связанные с уклонением от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей); легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем; мошенничеством и другие обстоятельства, в том числе запросы в банк от СБУ и Госбюро расследований.

Эксперт подчеркнул, что решение крупнейшего госбанка является прецедентным, так как создает условия для полного искоренения теневого игорного бизнеса.

"Это первый случай, когда такой крупный банк прекращает сотрудничество с одним из операторов платежных систем по причине использования его услуг в сфере нелегального гэмблинга. Если за прецедентом стоит крупнейший госбанк, то логично предположить, что вслед за ним и другие, более мелкие банки также обратят внимание на то, что именно они могут лишить "теневиков" игорного бизнеса возможности получать доходы. Потому что как бы ни были подготовлены и мотивированы к борьбе с нелегальным рынком азартных игр силовые структуры, искоренить его исключительно с их помощью невозможно. Борьба с нелегальным игровым бизнесом может стать системной и комплексной за счет объединения усилий как правоохранительных органов, так и Нацбанка и финансовых институций. Лишившись же возможности беспрепятственного ввода/вывода денег, теневой рынок азартных игр не сможет функционировать. Ведь если нет доходов и выигрышей, то кому нужен такой рынок?" – отметил Юрий Гаврилечко.

Контекст:

В начале августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации "Простите, что живые" провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало агентство "РБК-Украина".

19 августа Турчин сообщил, что готовит заявления в СБУ и СНБО.

3 сентября он заявил, что GlobalMoney покинула офис в киевском бизнес-центре "Ренессанс". "Сегодня мы одержали маленькую победу. Под давлением нашей организации москальская компания GlobalMoney, которая финансирует "апалченцев" ОРДЛО, покинула уютный офис в БЦ "Ренессанс" в центре столицы нашей страны под "Похоронный марш" Фредерика Шопена", – написал он.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Теги: ПриватБанк, азартные игры, финансы, Юрий Гаврилечко, сотрудничество, GlobalMoney
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