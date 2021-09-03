GlobalMoney, которую обвиняют в сотрудничестве с банками РФ и "властью" в ОРДЛО, покинула офис в Киеве – активист

"Сегодня мы одержали маленькую победу. Под давлением нашей организации москальская компания GlobalMoney, которая финансирует "апалченцев" ОРДЛО, покинула уютный офис в БЦ "Ренессанс" в центре столицы нашей страны под "Похоронный марш" Фредерика Шопена. Гроб мы им тоже принесли. GlobalMoney – это бизнес на крови, основанный "семьей" [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича. Компания, которая на восьмом году войны платит налоги [боевикам] "ЛНР", финансируя таким образом российских наемников", – написал Турчин.

Он добавил, что позже сообщит новый адрес GlobalMoney. "В любом случае места GlobalMoney ни в Киеве, ни в Украине не будет!" – заключил активист.