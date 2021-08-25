Блогер Аронец нашел на официальной странице GlobalMoney доказательства сотрудничества компании с запрещенными в Украине "ВКонтакте" и ВТБ

Аронец: Ау, СБУ и СНБО, вы до сих пор считаете, что "нет никаких доказательств?" Фото: Олександр Аронець / Facebook

"GM во "ВКонтакте"? "Ихтамнет", – говорили они. Совместный проект ВТБ "Большое преимущество"? Какое такое преимущество? Что ж. Официальная страница GM. Та самая, где они публикуют пресс-релизы, в которых говорят "вывсеврете" и называют ветеранов АТО "нанятыми студентами". Параллельно на своей странице GM сообщает, что пополняет счета контролируемого ФСБ ресурса ("ВКонтакте") под нулевой процент. "Повторяем: 0%", хвастается GM", – написал Аронец.

Блогер обратил внимание, что через соцсеть "ВКонтакте" делают совместные покупки жители территорий, подконтрольных "ДНР" и "ЛНР", а пополнять счета под 0% им помогает GlobalMoney.

"И вишенка на торте – страница GM содержит рекламу совместного проекта с ВТБ. Замечу – через месяц после санкций СНБО против ВТБ! Ау, СБУ и СНБО, вы до сих пор считаете, что "нет никаких доказательств?" – подытожил Аронец.