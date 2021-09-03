Политолог Таран: GlobalMoney не только финансирует ОРДЛО, но и выводит в Россию миллиарды

Виктор Таран: Меня поразило другое. Легальные украинские фирмы до сих пор пользуются услугами GlobalMoney Фото: ukr.radio

Политолог отметил, что GlobalMoney помогает выводить средства в РФ, поскольку компании в свое время основали люди из близкого окружения сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича.

"Меня поразило другое. Легальные украинские фирмы до сих пор пользуются услугами GlobalMoney. Хотя еще в декабре 2020 года на услугах платежной системы обожглась сеть магазинов "Алло". Тогда их подозревали в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов и выведении 800 млн грн", – написал Таран.

Эксперт добавил, что российский бизнес пустил глубокие корни в Украине "чуть ли не с первых лет украинской независимости" и это влияние после Оранжевой революции усилилось.

"Начиная с 2004 года российские предприниматели выполняли прямую установку Кремля: "Если мы не смогли победить их на выборах, то должны в Украине скупить все". Уже восьмой год продолжается российско-украинская война. Президенты – действующий и предыдущий – ввели кучу санкций против российского бизнеса в Украине. И вдруг оказывается, что все эти годы под носом у правоохранителей GlobalMoney вызывающе выводит миллиарды гривен в страну-агрессора и финансирует "молодые республики". Почему-то я убежден, что это лишь один эпизод, а объемы отмывания и кражи средств значительно более масштабные", – заявил Таран.

Он считает, что имеет несколько вопросов к правоохранителям в связи с этой ситуацией.

"Почему СНБО накладывает санкции, однако эти решения никто не выполняет? По крайней мере GlobalMoney спокойно сотрудничает с российским банком ВТБ и электронными системы Qiwi и Contact. А все они находятся под санкциями в Украине. Почему проверку подозрения относительно работы GlobalMoney на оккупированных территориях проводил АМКУ, а не СБУ? Почему в ГФС пылятся производства по уклонению от уплаты налогов фирмами, связанными с расследованием Нацполиции против GlobalMoney? В ГФС и СБУ тоже замешаны какие-то родственные или дружеские отношения с работниками GlobalMoney? Если это так, то почему до сих пор молчит НАБУ?" – написал Таран.