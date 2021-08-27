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Эксперт заявил, что чиновник АМКУ Хмельницкий лоббирует интересы GlobalMoney

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Алексей Хмельницкий занимает должность руководителя Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета
Алексей Хмельницкий занимает должность руководителя Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета
Фото: Khmelnitskyy Aleksey / Facebook

Глава Северного межобластного территориального отделения Алексей Хмельницкий утверждает, что компания GlobalMoney стала жертвой черного пиара со стороны конкурентов. Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в своей колонке на сайте "Цензор.НЕТ" утверждает, что Хмельницкий через сотрудницу АМКУ может быть связан с собственниками GlobalMoney.

"В среду, 25 августа, после многочисленных акций протеста ветеранов АТО бизнес-центр "Ренессанс" расторг договор аренды с GlobalMoney. Дело в тем, что компанию обвиняют в сотрудничестве с подсанкционными российскими банками и боевиками ОРДЛО. Так, СМИ сообщали, что в российской соцсети "ВКонтакте" действует страница электронного кошелька GlobalMoney – Global24. Также журналисты нашли во "ВКонтакте" рекламу финучреждения так называемой "ЛНР" – "Первого коммерческого центра" – о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске", – написал он.

Кулик заявил, что тогда за GlobalMoney вступилась пресса "ЛНР" и в подконтрольных боевикам СМИ скандал вокруг компании назвали "охотой на ведьм".

"Самое удивительное, что в унисон с террористами в защиту сомнительной платежной системы встал украинский топ-чиновник – глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий. На своей странице в Facebook, несмотря на многочисленные доказательства прессы, Хмельницкий заявил, что GlobalMoney вроде бы стала жертвой черного пиара со стороны конкурентов. Ответ на вопрос, почему чиновник вдруг так озаботился судьбой одной из платежных систем, вероятно, следует искать в связях владельцев GlobalMoney с АМКУ", – считает эксперт.

По его информации, учредителями компании являются бывшие чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, но сейчас все они не имеют возможности заниматься бизнесом в Украине и поэтому их управляющими партнерами в GlobalMoney являются Вадим Стрелковский и Олег Мищенко.

"Директором филиала №1 ООО "ГлобалМани" является Богдан Коробейко, который ранее был главой ООО "Расчетные технологии" (сейчас в состоянии прекращения). А вот учредителями "Расчетных технологий" выступали Борис Мищенко (брат Олега Мищенко), Анна Мищенко и Александр Николайчук. Так вот жена последнего – Иляна Николайчук – много лет работает в офисе АМКУ в должности главного эксперта. При этом в декларациях чиновницы за 2016–2021 годы отсутствуют хотя бы какие-то данные о доходах ее мужа-бизнесмена. Не здесь ли содержится ответ на вопрос, почему глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий защищает GlobalMoney?" – отметил Кулик.

Он считает, что Госбюро расследований должно выяснить, почему доходы Хмельницкого в 10 раз меньше задекларированных им активов.

"За 2020-й Хмельницкий официально получил по основному месту работы 409 451 гривну. Плюс 9516 гривен заработал, преподавая по совместительству в КНТЭУ. При этом он владеет двумя квартирами (62 м² и 69 м²) в элитном столичном ЖК "Капитолий" по адресу Крещатик, 27б. Там же еще одна квартира площадью 110 м² записана на его тещу. Стоимость квадратного метра в жилом комплексе превышает $8 тысяч. Поэтому совокупная рыночная стоимость этого жилья составляет более чем 52 миллиона гривен!" – написал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

Контекст:

12 августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации "Простите, что живые" провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало также агентство "РБК-Украина".

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Теги: НБУ, ВКонтакте, АМКУ, декларация, Антимонопольный комитет, активы, ЛНР, ОРДЛО, Виталий Кулик, GlobalMoney
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