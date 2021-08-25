Раскрыта структура собственности платежной системы GlobalMoney, активисты подозревают ее в работе с банками РФ в ОРДЛО – СМИ

"РБК-Украина" выяснило, кто стоит у истоков GlobalMoney и кто фактически управляет платежной системой сейчас Фото: depositphotos.com

Журналисты напомнили, что активисты ветеранской общественной организации "Простите, что живые" собрали и передали СБУ свидетельства украинских патриотов из ОРДЛО о совместных проектах платежной системы с российским банком ВТБ, а также о "серых" терминалах и пунктах обмена на оккупированных территориях Донбасса, о переводах в рублевую наличность средств с электронных кошельков и других эпизодах.

Авторы расследования пишут, что у истоков GlobalMoney стоят в том числе политик и бизнесмен Юрий Иванющенко и его ближайший соратник Иван Аврамов, а сегодня управляющими партнерами в Globalmoney являются Вадим Стрелковский и Олег Мищенко. Формальные владельцы платежной системы – Константин Тверитин и Владимир Карпов, но в открытых реестрах легко проследить их связь с Мищенко и Стрелковским через другие фирмы, подчеркивается в расследовании.

Мищенко имеет прочные связи в Антимонопольном комитете Украины, утверждает "РБК-Украина".

"В частности, он имеет хорошие отношения с главой Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексеем Хмельницким. Хмельницкий является однокурсником экс-руководителя АМКУ Юрия Терентьева. А в недавнем прошлом – адвокат фирмы "Азаров и партнеры", которая специализируется на офшорах. Вообще родственники многих сотрудников GlobalMoney занимают высокие государственные должности, в частности, в силовых структурах. Также среди приближенных к владельцам компании есть и муж сотрудницы АМКУ", – сказано в статье.