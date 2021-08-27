Чиновник АМКУ Хмельницкий ответил эксперту Кулику на обвинения в связях с GlobalMoney

"Были пикеты "ветеранов", были бандитские угрозы в кабинете. Требование всегда было одно – закрыть глаза на закон. Сегодня в коллекции добавился новый артефакт – обвинения в поддержке сепаратистов", – отметил Хмельницкий.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик утверждает, что Хмельницкий через сотрудницу АМКУ может быть связан с собственниками GlobalMoney. По словам Кулика, компанию обвиняют в сотрудничестве с подсанкционными российскими банками и боевиками ОРДЛО.

"В своем тексте директор не предпринимает никакого расследования, но повторяет обвинения одного из конкурентов GlobalMoney, обвиняет ее в связях с террористами с оккупированных территорий Луганской области. Конечно, бездоказательно", – отреагировал на обвинения Хмельницкий.

Он добавил, что АМКУ проводил проверку обвинений и не нашел подтверждения того, что компания работает на оккупированных территориях.

"В строгом соответствии с законом оштрафовали компанию-конкурента, которая распространяла клевету. Которая нарушила конкурентное законодательство путем распространения ложных, неточных сведений, связанных с деятельностью конкурента, которые нанесли или могли нанести вред деловой репутации предприятия", – уточнил Хмельницкий.

По его словам, компания, которая получила штраф, подала в суд на АМКУ.

"Скажу больше, и GlobalMoney не в восторге от нашего решения, она тоже подала на нас в суд. Считает, что штраф в 68 тыс. грн слишком маленький. Будем и с ней бороться в суде. Потому что мы не лоббируем, мы выполняем закон", – подчеркнул Хмельницкий.

Он предложил Кулику отправить факты, подтверждающие нарушение законности компанией GlobalMoney, в СБУ.