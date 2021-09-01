Голобуцкий: Чиновник АМКУ Хмельницкий защищает скандальную GlobalMoney, перевирая официальные документы Нацполиции

"Мы дожили до того, что один чиновник, и не просто чиновник, а председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ, перевирает официальные сообщения других. И не просто других, а официального ответа правоохранительного органа – Нацполиции. И все только для того, чтобы защитить скандальную платежную систему GlobalMoney, которую считают близкой к "семье" [беглого экс-президента Виктора] Януковича и причастной к отмыванию грязных денег и выводу их в РФ. По данным той же Нацполиции", – написал Голобуцкий.

Он объяснил, что Хмельницкий в своем блоге утверждал, что у Национальной полиции якобы нет и не было претензий к платежной системе GlobalMoney, что не соответствует действительности. По мнению Голобуцкого, ложным является и утверждение Хмельницкого о том, что АМКУ подтвердил: GlobalMoney не работает на оккупированных территориях.

"Хмельницкий пишет: "Мы проводили проверку таких обвинений уже и не нашли доказательств работы компании на оккупированных территориях". Очень извиняюсь: есть ли в задачах и полномочиях АМКУ проведение проверок работы компаний в ОРДЛО? Но самый сок далее. Хмельницкий пишет, что в ГСУ НПУ якобы подтвердили кристальную чистоту и девственность GlobalMoney. "Относительно перечисленных уголовных производств было установлено отсутствие причастности ООО "ГлобалМани" к ним", – цитирует чиновник якобы ответ Нацполиции, ссылаясь на официальный документ – решение Северного межобластного территориального отделения АМКУ от 12 мая 2021 года. Что ж, открываем этот документ. Однако приведенной цитаты там нет. Зато Главное следственное управление Нацполиции пишет о том, что одна категория дел по GlobalMoney закрыта, в другой выдвинуты подозрения лицам, которые не являются должностными лицами GlobalMoney, а "по другим уголовным производствам, указанным в письме, производства продолжаются". Продолжаются. И пока дошли до того, что Нацполиция обнаружила кейс с отмыванием 6,5 млрд грн грязных денег и выводом их в РФ через чешскую компанию", – отметил Голобуцкий.

Политолог предположил, что Хмельницкий может скрывать личные причины выступать адвокатом GlobalMoney.

"Потому что если господин Хмельницкий скрывает стоимость и количество квартир и паркомест своей семьи в элитном ЖК "Капитолий" на Крещатике (а по данным "Наших грошей", только квартира тещи Хмельницкого стоит далеко за 24 млн грн) и стоимость и количество авто семьи, то почему бы ему не скрывать связи с GlobalMoney?" – написал автор.

Он убежден, что действия Хмельницкого содержат признаки нарушений законодательства и должны быть проверены руководством АМКУ и правоохранительными органами.

"Итак, гражданин Хмельницкий сам себя задокументировал и предоставил материал для расследования руководству АМКУ, которое не очень понимает, почему на такой высокой должности до сих пор работает человек, главную добродетель которого описывает фраза "однокурсник [экс-главы АМКУ] Терентьева". Теперь к ней добавилось "лоббист компании семьи Януковича". Материал будет интересен также и НАПК (неполные данные в декларации), НАБУ и ГБР (злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц)", – подчеркнул эксперт.