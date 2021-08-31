Блогер Аронец: GlobalMoney отмывала деньги сети WOG, а процент за услуги переводила в Россию

Аронец: В лице GlobalMoney имеем картель, который просунул свои щупальца в важные государственные органы Фото: Олександр Аронець / Facebook

"Новость о том, что Нацполиция подозревает GlobalMoney в отмывании 6,5 миллиарда гривен – очень интересная. Но не менее интересны и партнеры GlobalMoney по преступной схеме – ООО "Вест Петрол Маркет" и ООО "ФК Активитис". Обе компании связаны с топливной империей WOG. В частности, конечным бенефициаром "Вест Петрол Маркет" является ООО "ВОГ Кард", то есть это та же сеть автозаправочных станций WOG. На сайте ЕВА WOG фигурирует именно как "Вест Петрол Маркет". Что касается ФК "Активитис", то она является фигурантом многочисленных производств ГФС, связанных с деятельностью фиктивных предприятий и уклонением от уплаты налогов. Например, уголовного производства № 42014100000001639, где "Активитис" фигурирует вместе с ООО "Нефтетрейд Ресурс" – одной из центральных компаний в империи WOG ", – написал Аронец.

Он заявил, что производства Госфискальной службы против GlobalMoney и ее партнеров ничем не заканчиваются потому, что с 2017 года в структурах "Активитис" работает бывший главный государственный ревизор-инспектор Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Роман Березовский.

"Фактически в лице GlobalMoney имеем картель, который просунул свои щупальца в важные государственные органы: ГФС, АМКУ (СМИ писали о связи GlobalMoney с одним из руководителей этого ведомства). На основании всех журналистских расследований и расследования собственно Нацполиции напрашивается вывод, что картель занимается отмыванием денег, сотрудничает с незаконными банками в ОРДЛО и банками России, переводит деньги в РФ. Думаю, этого более чем достаточно для приостановления лицензии GlobalMoney Нацбанком и расследования СБУ. Или щупальца GlobalMoney проникают также и в эти два органа?" – отметил Аронец.