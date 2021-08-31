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Блогер Аронец: GlobalMoney отмывала деньги сети WOG, а процент за услуги переводила в Россию

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Аронец: В лице GlobalMoney имеем картель, который просунул свои щупальца в важные государственные органы
Аронец: В лице GlobalMoney имеем картель, который просунул свои щупальца в важные государственные органы
Фото: Олександр Аронець / Facebook

Платежная система GlobalMoney отмывала деньги для крупного оператора украинского топливного рынка WOG, а процент от своих услуг направляла в Россию через чешскую компанию B-Efekt A.S., которая также входит в состав GlobalMoney, заявил 31 августа в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ" общественный деятель, публицист, правозащитник и представитель партии "Народовластие" Александр Аронец.

"Новость о том, что Нацполиция подозревает GlobalMoney в отмывании 6,5 миллиарда гривен – очень интересная. Но не менее интересны и партнеры GlobalMoney по преступной схеме – ООО "Вест Петрол Маркет" и ООО "ФК Активитис". Обе компании связаны с топливной империей WOG. В частности, конечным бенефициаром "Вест Петрол Маркет" является ООО "ВОГ Кард", то есть это та же сеть автозаправочных станций WOG. На сайте ЕВА WOG фигурирует именно как "Вест Петрол Маркет". Что касается ФК "Активитис", то она является фигурантом многочисленных производств ГФС, связанных с деятельностью фиктивных предприятий и уклонением от уплаты налогов. Например, уголовного производства № 42014100000001639, где "Активитис" фигурирует вместе с ООО "Нефтетрейд Ресурс" – одной из центральных компаний в империи WOG ", – написал Аронец.

Он заявил, что производства Госфискальной службы против GlobalMoney и ее партнеров ничем не заканчиваются потому, что с 2017 года в структурах "Активитис" работает бывший главный государственный ревизор-инспектор Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Роман Березовский.

"Фактически в лице GlobalMoney имеем картель, который просунул свои щупальца в важные государственные органы: ГФС, АМКУ (СМИ писали о связи GlobalMoney с одним из руководителей этого ведомства). На основании всех журналистских расследований и расследования собственно Нацполиции напрашивается вывод, что картель занимается отмыванием денег, сотрудничает с незаконными банками в ОРДЛО и банками России, переводит деньги в РФ. Думаю, этого более чем достаточно для приостановления лицензии GlobalMoney Нацбанком и расследования СБУ. Или щупальца GlobalMoney проникают также и в эти два органа?" – отметил Аронец.

Контекст:

Накануне он заявил, что GlobalMoney продолжает сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями – банком ВТБ и электронным кошельком Qiwi, находящимися под санкциями в Украине.

12 августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации "Простите, что живые" провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало также агентство "РБК-Украина".

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик сообщил, что 25 августа, после многочисленных акций протеста ветеранов АТО, бизнес-центр "Ренессанс" расторг договор аренды с GlobalMoney.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Теги: Россия, СБУ, налоги, НБУ, АМКУ, Александр Аронец, ВТБ, ГФС, деньги, Нацбанк, WOG, ОРДЛО, Нацполиция, платежная система, GlobalMoney
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