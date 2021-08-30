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Блогер Аронец потребовал проверить сотрудничество GlobalMoney с подсанкционными российскими BТБ и Qiwi

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Аронец: Прошу этот блог считать публичным заявлением в правоохранительные органы с требованием провести проверку приведенных фактов по соблюдению требований законодательства Украины
Аронец: Прошу этот блог считать публичным заявлением в правоохранительные органы с требованием провести проверку приведенных фактов по соблюдению требований законодательства Украины
Фото: Олександр Аронець / Facebook

Общественный деятель, публицист, правозащитник и представитель партии "Народовластие" Александр Аронец в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ" 30 августа заявил, что компания GlobalMoney с офисом в Киеве продолжает сотрудничать с российскими финансовыми учреждениями – банком ВТБ и электронным кошельком Qiwi, находящимися под санкциями в Украине.

"GlobalMoney поймали на том, что компания работает на оккупированных Россией украинских территориях, ведет страницу в запрещенной соцсети "ВКонтакте" и консультирует там представителей "ЛНР" и "ДНР" по переводу средств из украинских банков в подсанкционные российские ВТБ и Qiwi. Впрочем, на своей странице в Facebook компания пишет, что это все ложь и происки конкурентов. А когда ты им тыкаешь носом, что на этой же странице Facebook ты и взял их сообщения о "ВКонтакте" и о ВТБ, то они молчат и продолжают нарушать украинские законы" , – отметил он.

Аронец напомнил, что с мая 2021 года в Украине действуют санкции против АО "Киви банк", однако электронные деньги GlobalMoney, эмитентом которых является АО "Банк Альянс", до сих пор можно обменять на электронные деньги Qiwi (эмитент – АО "Киви банк"), а инструкции по аналогичным обменам доступны и на других ресурсах.

"Учитывая информацию о том, что международная платежная система GlobalMoney осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой Qiwi, это может представлять риски возникновения угроз национальной безопасности Украины. На мой взгляд, приведенные данные являются достаточными основаниями для проверки деятельности ООО "ГлобалМани" и АО "Банк Альянс" по соблюдению требований законов Украины, указов президента и нормативно-правовых актов Национального банка. Прошу этот блог считать публичным заявлением в правоохранительные органы с требованием провести проверку приведенных фактов по соблюдению требований законодательства Украины", – подытожил Аронец.

Контекст:

12 августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации "Простите, что живые" провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало также агентство "РБК-Украина".

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик сообщил, что 25 августа, после многочисленных акций протеста ветеранов АТО, бизнес-центр "Ренессанс" расторг договор аренды с GlobalMoney.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Теги: Россия, Украина, санкции, Александр Аронец, ВТБ, финансы, платежная система, GlobalMoney
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