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Активист Приходько: Неуважаемые Globalmoney! Вы нашли себе в Антимонопольном комитете слабого защитника

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Назар Приходько: Также хочу обратиться к АМКУ: вы понимаете, что такой работник позорит ведомство?
Назар Приходько: Также хочу обратиться к АМКУ: вы понимаете, что такой работник позорит ведомство?
Скриншот: Politeka Online / YouTube

Платежная система GlobalMoney в ответ на обвинения в сотрудничестве с российскими банками и работе в ОРДЛО заручилась поддержкой чиновника из Антимонопольного комитета Украины, заявил в своем блоге на "Цензор.НЕТ" политолог, общественный деятель Назар Приходько.

"Нашли довольно оперативно. Им стал председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, который бросился защищать финансовых коллаборационистов на всех доступных ему площадках. В частности, Хмельницкий разродился большим блогом здесь, на "Цензор.НЕТ", в котором не только читается попытка отбелить GlobalMoney, но и откровенное манипулирование фактами", – написал Приходько.

Он заявил, что слова Хмельницкого о проверке связей компании с террористами на оккупированных территориях Луганской области дискредитируют Антимонопольный комитет.

"Очевидно, что АМКУ – это не ГУР МО и не СБУ и к задачам и полномочиям АМКУ не входит агентурная работа на оккупированных территориях и поиск доказательств хозяйственной деятельности юридического лица в ОРДЛО. Такие утверждения свидетельствуют о корыстной заинтересованности спикера и дискредитируют АМКУ. В своем блоге Хмельницкий утверждает, что отсутствие доказательств работы МПС (международная платежная система. – "ГОРДОН") GlobalMoney на оккупированных территориях якобы "подтвердили и в Главном следственном управлении Нацполиции – "по перечисленным уголовным производствам было установлено отсутствие причастности ООО "ГлобалМани" к ним". Это очевидная ложь, что опровергается документами, которые приводит сам Хмельницкий. В частности, в качестве доказательства своего утверждения Хмельницкий ссылается на решение ПМТВ АМКУ от 12 мая 2021 года №60/37-г/л. Но в данном документе цитата, которую приводит господин Хмельницкий, отсутствует", – заявил активист.

Приходько подчеркнул, что на самом деле Главное следственное управление Нацполиции пишет о том, что одна категория дел по GlobalMoney закрыта, в другой выдвинуты подозрения лицам, которые не являются должностными лицами этой компании, а "по другим уголовных производствам, указанным в письме, производства продолжаются".

"Сейчас же вообще известно о производстве №12021100000000543 от 24.06.2021, на основании которого НПУ предлагает НБУ отменить регистрацию МПС GlobalMoney в Украине, как уже говорилось выше. В связи с этим я хочу подчеркнуть два аспекта: 1. Неуважаемые Globalmoney! Вы нашли себе слабого защитника. 2. Также хочу обратиться к АМКУ: вы понимаете, что такой работник позорит ведомство? Зачем вам такое позорище? А в завершение скажу так: мы продолжим борьбу против финансовых коллаборационистов и добьемся того, что они не только не будут работать в Украине, но и понесут серьезную ответственность!" – подытожил блогер.

Контекст:

В начале августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации "Простите, что живые" провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало агентство "РБК-Украина".

19 августа Турчин сообщил, что готовит заявления в СБУ и СНБО.

3 сентября он заявил, что GlobalMoney покинула офис в киевском бизнес-центре "Ренессанс". "Сегодня мы одержали маленькую победу. Под давлением нашей организации москальская компания GlobalMoney, которая финансирует "апалченцев" ОРДЛО, покинула уютный офис в БЦ "Ренессанс" в центре столицы нашей страны под "Похоронный марш" Фредерика Шопена", – написал он.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Хмельницкий обвинения в связях с GlobalMoney назвал попыткой давления на него как на должностное лицо АМКУ.

Теги: АМКУ, Антимонопольный комитет, ОРДЛО, Нацполиция, платежная система, GlobalMoney, Назар Приходько
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