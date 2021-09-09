Активист Приходько: Неуважаемые Globalmoney! Вы нашли себе в Антимонопольном комитете слабого защитника

Назар Приходько: Также хочу обратиться к АМКУ: вы понимаете, что такой работник позорит ведомство? Скриншот: Politeka Online / YouTube

"Нашли довольно оперативно. Им стал председатель Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, который бросился защищать финансовых коллаборационистов на всех доступных ему площадках. В частности, Хмельницкий разродился большим блогом здесь, на "Цензор.НЕТ", в котором не только читается попытка отбелить GlobalMoney, но и откровенное манипулирование фактами", – написал Приходько.

Он заявил, что слова Хмельницкого о проверке связей компании с террористами на оккупированных территориях Луганской области дискредитируют Антимонопольный комитет.

"Очевидно, что АМКУ – это не ГУР МО и не СБУ и к задачам и полномочиям АМКУ не входит агентурная работа на оккупированных территориях и поиск доказательств хозяйственной деятельности юридического лица в ОРДЛО. Такие утверждения свидетельствуют о корыстной заинтересованности спикера и дискредитируют АМКУ. В своем блоге Хмельницкий утверждает, что отсутствие доказательств работы МПС (международная платежная система. – "ГОРДОН") GlobalMoney на оккупированных территориях якобы "подтвердили и в Главном следственном управлении Нацполиции – "по перечисленным уголовным производствам было установлено отсутствие причастности ООО "ГлобалМани" к ним". Это очевидная ложь, что опровергается документами, которые приводит сам Хмельницкий. В частности, в качестве доказательства своего утверждения Хмельницкий ссылается на решение ПМТВ АМКУ от 12 мая 2021 года №60/37-г/л. Но в данном документе цитата, которую приводит господин Хмельницкий, отсутствует", – заявил активист.

Приходько подчеркнул, что на самом деле Главное следственное управление Нацполиции пишет о том, что одна категория дел по GlobalMoney закрыта, в другой выдвинуты подозрения лицам, которые не являются должностными лицами этой компании, а "по другим уголовных производствам, указанным в письме, производства продолжаются".

"Сейчас же вообще известно о производстве №12021100000000543 от 24.06.2021, на основании которого НПУ предлагает НБУ отменить регистрацию МПС GlobalMoney в Украине, как уже говорилось выше. В связи с этим я хочу подчеркнуть два аспекта: 1. Неуважаемые Globalmoney! Вы нашли себе слабого защитника. 2. Также хочу обратиться к АМКУ: вы понимаете, что такой работник позорит ведомство? Зачем вам такое позорище? А в завершение скажу так: мы продолжим борьбу против финансовых коллаборационистов и добьемся того, что они не только не будут работать в Украине, но и понесут серьезную ответственность!" – подытожил блогер.