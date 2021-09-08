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Кочетков: Правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов по GlobalMoney или они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы?

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Александр Кочетков: Не хочу сглазить, но, похоже, что у GlobalMoney начались настоящие проблемы
Александр Кочетков: Не хочу сглазить, но, похоже, что у GlobalMoney начались настоящие проблемы
Фото: Alexandr Kochetkov / Facebook

Государственный "ПриватБанк" расторг деловые отношения с компанией GlobalMoney, которую обвиняют в мошенничестве и сотрудничестве с "ЛДНР", написал в Facebook политический эксперт Александр Кочетков.

"Наконец наше государство обратило внимание на эту контору. Пока в основном в лице "ПриватБанка", который с 1 сентября решил прекратить какие-либо деловые отношения с GlobalMoney из-за ее токсичности", – написал Кочетков.

О таком решении "ПриватБанка" писало агентство "РБК-Украина", текст протокола заседания комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности этого финучреждения опубликовало также издание "Главком".

По словам Кочеткова, в комитет банка, который занимается в том числе и финансовой безопасностью, поступили материалы, подтверждающие фальшивую инкассацию через личные карты сотрудников GlobalMoney, рисковое использование финансового инструмента Cash to Card, прием платежей за турниры по спортивному покеру и киберспорту не от фирм, которые имеют лицензии на такую деятельность, а от их нелегальных двойников и другие нарушения.

"То есть афера в чистом виде. Разумеется, в схеме есть и неучтенная наличка, и фиктивные предприятия, и прочие атрибуты деятельности, на которую давно пора обратить внимание не только банковским служащим, а и правоохранителям", – отметил эксперт.

Параллельно по GlobalMoney начались уголовные расследования о легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, о чем в "ПриватБанк" поступили запросы от ГБР и СБУ, написал Кочетков. Он добавил, что Нацполиция разбирается со схемой, по которой GlobalMoney якобы отмыла и вывела в Россию 6,5 млрд грн. Об этом писало издание "Факты".

"Не хочу сглазить, но, похоже, что у GlobalMoney начались настоящие проблемы. Давно пора, с учетом, что контора эта расцвела во время [беглого экс-президента] Виктора Януковича на близости к "семье", а основным видом ее деятельности является распространение нелегальных азартных игр, отмывание грязных денег и всякие махинации, в том числе в пользу боевиков "ДНР/ЛНР". Вот только интересно: правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов и запросами в госбанк, который уже и так занял четкую позицию? Или же они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы, очевидным образом направленную против Украины?" – подытожил Кочетков.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2865628220364099&id=100007508473639

Контекст:

В начале августа под зданием НБУ и офисом GlobalMoney в Киеве ветераны АТО и ООС из общественной организации "Простите, что живые" провели акцию протеста. Протестующие передали представителю НБУ заявление, в котором были изложены требования по расследованию деятельности платежной системы. Активисты развернули под офисом компании свою палатку, заявив, что акция продлится до выполнения их требований. Об этом писало агентство "РБК-Украина".

19 августа Турчин сообщил, что готовит заявления в СБУ и СНБО.

3 сентября он заявил, что GlobalMoney покинула офис в киевском бизнес-центре "Ренессанс". "Сегодня мы одержали маленькую победу. Под давлением нашей организации москальская компания GlobalMoney, которая финансирует "апалченцев" ОРДЛО, покинула уютный офис в БЦ "Ренессанс" в центре столицы нашей страны под "Похоронный марш" Фредерика Шопена", – написал он.

В GlobalMoney считают акции и публикации в СМИ атакой конкурентов и призывают медиа в ней не участвовать.

Теги: Россия, СБУ, налоги, НБУ, СНБО, бизнес, ПриватБанк, мошенничество, лицензия, правоохранители, расследование, финансы, ОРДЛО, ЛДНР, ГБР, покер, GlobalMoney, Александр Кочетков
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