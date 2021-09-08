Кочетков: Правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов по GlobalMoney или они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы?

"Наконец наше государство обратило внимание на эту контору. Пока в основном в лице "ПриватБанка", который с 1 сентября решил прекратить какие-либо деловые отношения с GlobalMoney из-за ее токсичности", – написал Кочетков.

О таком решении "ПриватБанка" писало агентство "РБК-Украина", текст протокола заседания комитета по вопросам комплаенса и финансовой безопасности этого финучреждения опубликовало также издание "Главком".

По словам Кочеткова, в комитет банка, который занимается в том числе и финансовой безопасностью, поступили материалы, подтверждающие фальшивую инкассацию через личные карты сотрудников GlobalMoney, рисковое использование финансового инструмента Cash to Card, прием платежей за турниры по спортивному покеру и киберспорту не от фирм, которые имеют лицензии на такую деятельность, а от их нелегальных двойников и другие нарушения.

"То есть афера в чистом виде. Разумеется, в схеме есть и неучтенная наличка, и фиктивные предприятия, и прочие атрибуты деятельности, на которую давно пора обратить внимание не только банковским служащим, а и правоохранителям", – отметил эксперт.

Параллельно по GlobalMoney начались уголовные расследования о легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, о чем в "ПриватБанк" поступили запросы от ГБР и СБУ, написал Кочетков. Он добавил, что Нацполиция разбирается со схемой, по которой GlobalMoney якобы отмыла и вывела в Россию 6,5 млрд грн. Об этом писало издание "Факты".

"Не хочу сглазить, но, похоже, что у GlobalMoney начались настоящие проблемы. Давно пора, с учетом, что контора эта расцвела во время [беглого экс-президента] Виктора Януковича на близости к "семье", а основным видом ее деятельности является распространение нелегальных азартных игр, отмывание грязных денег и всякие махинации, в том числе в пользу боевиков "ДНР/ЛНР". Вот только интересно: правоохранители намерены и дальше ограничиваться изучением документов и запросами в госбанк, который уже и так занял четкую позицию? Или же они всерьез пресекут сомнительную деятельность конторы, очевидным образом направленную против Украины?" – подытожил Кочетков.