Украинцы, у которых нет ID-карты, смогут получить международный COVID-сертификат в приложении "Дія"

Украинцы, имеющие паспорт-книжечку, могут сгенерировать международный COVID-сертификат в приложении, но паспорт-книжечка в "Дії" отображаться не будет.

Для создания международного COVID-сертификата необходимо:

авторизоваться в приложении "Дія" через BankID;

через BankID; В разделе "услуги" выбрать "COVID-сертификаты" и "получить сертификат";

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из электронной системы здравоохранения в "Дію".

Сгенерировать без ID-карты или биометрического загранпаспорта можно будет только международный COVID-сертификат, уточнили в Минцифры.