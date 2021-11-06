Киевлянина будут судить по обвинению в изготовлении поддельных ПЦР-тестов и дипломов об образовании – Офис генпрокурора

"Расследование установило, что обвиняемый занимался изготовлением поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов. Заказы он получал через интернет, а готовые документы отправлял клиентам по почте", – говорится в сообщении.
Во время обысков дома и на работе у мужчины нашли значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения об общении с клиентами, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с заказчиками, сим-карты, блокнот с черновыми записями, образцы голограмм и оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы.
Киевлянина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и по ч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса. Обвинительный акт направлен в суд.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.
1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Согласно документу, медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.
1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.