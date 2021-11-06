Киевлянина будут судить по обвинению в изготовлении поддельных ПЦР-тестов и дипломов об образовании – Офис генпрокурора

"Расследование установило, что обвиняемый занимался изготовлением поддельных отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и дипломов об образовании с использованием голографических защитных элементов. Заказы он получал через интернет, а готовые документы отправлял клиентам по почте", – говорится в сообщении.

Во время обысков дома и на работе у мужчины нашли значительное количество справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, официальные печати медицинских лабораторий, дипломы с элементами голографической защиты, ноутбуки, содержащие сведения об общении с клиентами, образцы дипломов и программных средств для их изготовления, 15 мобильных телефонов с перепиской с заказчиками, сим-карты, блокнот с черновыми записями, образцы голограмм и оборудование, с помощью которого производились поддельные официальные документы.

Киевлянина обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) и по ч. 1, 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса. Обвинительный акт направлен в суд.