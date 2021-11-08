В Мукачево cотрудники автовокзала продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19 – полиция

Клиентами были пассажиры межобластных и международных рейсов. Человек получал фальсифицированный документ за 350 грн, не проходя медобследования.

"Сотрудники полиции разоблачили правонарушителей во время продажи очередного поддельного документа. На месте происшествия правоохранители изъяли справки с признаками подделки, которые будут исследовать эксперты", – отметили в релизе.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт). Правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться поддельными документами, за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются все лица, причастные к преступлению, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: mvs.gov.ua