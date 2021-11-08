В Мукачево cотрудники автовокзала продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19 – полиция

Клиентами были пассажиры межобластных и международных рейсов. Человек получал фальсифицированный документ за 350 грн, не проходя медобследования.
"Сотрудники полиции разоблачили правонарушителей во время продажи очередного поддельного документа. На месте происшествия правоохранители изъяли справки с признаками подделки, которые будут исследовать эксперты", – отметили в релизе.
Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт). Правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться поддельными документами, за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются все лица, причастные к преступлению, им грозит до пяти лет лишения свободы.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.
1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Согласно документу, медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.
1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.