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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Мукачево cотрудники автовокзала продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19 – полиция

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Результаты тестов продавали за 350 грн
Результаты тестов продавали за 350 грн 
Фото: mvs.gov.ua

В Мукачево Закарпатской области сотрудники автовокзала продавали путешественникам поддельные результаты экспресс-тестов на COVID-19. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Клиентами были пассажиры межобластных и международных рейсов. Человек получал фальсифицированный документ за 350 грн, не проходя медобследования. 

"Сотрудники полиции разоблачили правонарушителей во время продажи очередного поддельного документа. На месте происшествия правоохранители изъяли справки с признаками подделки, которые будут исследовать эксперты", – отметили в релизе.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов, бланков и их сбыт). Правоохранители устанавливают лиц, которые успели приобрести и воспользоваться поддельными документами, за такие действия также предусмотрена уголовная ответственность. Устанавливаются все лица, причастные к преступлению, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Согласно документу, медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Теги: Украина, Мукачево, правоохранители, Закарпатская область, подделка, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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