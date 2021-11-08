В Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили 76,2% педагогов – Шкарлет

Больше всего вакцинированных работников школ в Хмельницкой области Фото: EPA

Двумя дозами привиты более 492 тыс. сотрудников учреждений среднего образования (или 76,2%).

"Наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ демонстрируют Хмельницкая область (99%), Николаевская (97,5%), Киевская (97,4%), Харьковская ( 96,8%) и Донецкая (96%)", – отметил глава министерства.

Дистанционно в Украине работают более 7,3 тыс. школ. Больше всего таких в Одесской (668) и Волынской (547) областях.

"Некоторые школы в регионах, которые попали в "красную" зону, достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов и работают в обычном режиме – таких почти 2,7 тыс.", – уточнил Шкарлет.

По его информации, осенние каникулы продолжаются почти в 1 тыс. украинских школ, больше всего их в Харьковской (285), Ровенской (213) и Николаевской (113) областях. В обычном формате работают более 5,3 тыс. школ. Рекордное количество – в Винницкой (640), Тернопольской (632) и Закарпатской (575) областях.