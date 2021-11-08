В Украине две дозы вакцины от COVID-19 получили 76,2% педагогов – Шкарлет

Двумя дозами привиты более 492 тыс. сотрудников учреждений среднего образования (или 76,2%).
"Наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ демонстрируют Хмельницкая область (99%), Николаевская (97,5%), Киевская (97,4%), Харьковская ( 96,8%) и Донецкая (96%)", – отметил глава министерства.
Дистанционно в Украине работают более 7,3 тыс. школ. Больше всего таких в Одесской (668) и Волынской (547) областях.
"Некоторые школы в регионах, которые попали в "красную" зону, достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов и работают в обычном режиме – таких почти 2,7 тыс.", – уточнил Шкарлет.
По его информации, осенние каникулы продолжаются почти в 1 тыс. украинских школ, больше всего их в Харьковской (285), Ровенской (213) и Николаевской (113) областях. В обычном формате работают более 5,3 тыс. школ. Рекордное количество – в Винницкой (640), Тернопольской (632) и Закарпатской (575) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Минздрав Украины 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций. Он вступил в силу 8 ноября.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 8 ноября одну дозу вакцины получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн украинцев.
Министр здравоохранени Виктор Ляшко 7 ноября подтвердил, что с сегодняшнего дня не вакцинированные от COVID-19 учителя будут отстранены от выполнения своих должностных обязанностей на период карантина.