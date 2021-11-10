Глава Минкульта Украины Ткаченко подаст в отставку – СМИ

Глава Минкульта принял решение уйти с должности якобы из-за отделения от ведомства Госкино, это стало "последней каплей для Ткаченко".
По данным "Украинской правды", о решении Кабмина на закрытом заседании 10 ноября Ткаченко узнал, находясь в Париже на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.
"Фактически с подачи Офиса президента Кабмин без согласования с Минкультом взял полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино. Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ). Теперь Госкино должно стать Министерством кино", – рассказал изданию источник.
Он отметил, что Ткаченко был против обособления Госкино, по мнению главы Минкульта, "это противоречит логике реформы" ведомства.
Речь идет о передаче операционных функций в центральные органы исполнительной власти – Госискусств, Госкино, Гостуризма (до недавнего времени), Госэтнополитики, тогда как за Минкультом оставалась функция формирования политики, стратегий и координации деятельности ЦОИВ и регионов в сфере культуры и медиа.
В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9).
31 мая 2020 года Ткаченко утверждал, что собирается баллотироваться в мэры Киева. 1 июня в ходе заседания фракции монобольшинства его номинировали на главу Министерства культуры и информполитики.
1 июня Ткаченко заявил, что согласился на должность министра культуры и информационной политики.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко.
4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.