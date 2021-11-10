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Глава Минкульта Украины Ткаченко подаст в отставку – СМИ

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Об отделении Госкино от Минкульта Ткаченко узнал, находясь в Париже на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
Об отделении Госкино от Минкульта Ткаченко узнал, находясь в Париже на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко 11 ноября подаст заявление об отставке. Об этом 10 ноября сообщили "Украинская правда", "РБК-Украина" и ТСН.

Глава Минкульта принял решение уйти с должности якобы из-за отделения от ведомства Госкино, это стало "последней каплей для Ткаченко".

По данным "Украинской правды", о решении Кабмина на закрытом заседании 10 ноября Ткаченко узнал, находясь в Париже на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

"Фактически с подачи Офиса президента Кабмин без согласования с Минкультом взял полномочия в Госкино по формированию и реализации политики в сфере кино. Юридически такой орган, как Госкино, не может оставаться в статусе центрального органа исполнительной власти (ЦОИВ). Теперь Госкино должно стать Министерством кино", – рассказал изданию источник.

Он отметил, что Ткаченко был против обособления Госкино, по мнению главы Минкульта, "это противоречит логике реформы" ведомства.

Речь идет о передаче операционных функций в центральные органы исполнительной власти – Госискусств, Госкино, Гостуризма (до недавнего времени), Госэтнополитики, тогда как за Минкультом оставалась функция формирования политики, стратегий и координации деятельности ЦОИВ и регионов в сфере культуры и медиа.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9).

31 мая 2020 года Ткаченко утверждал, что собирается баллотироваться в мэры Киева. 1 июня в ходе заседания фракции монобольшинства его номинировали на главу Министерства культуры и информполитики.

1 июня Ткаченко заявил, что согласился на должность министра культуры и информационной политики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представление на назначение Ткаченко.

4 июня Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

Теги: Украина, культура, ЮНЕСКО, Париж, Александр Ткаченко, Госкино, Минкульт, отставка, конференция, Слуга народа, заседание, Кабмин, Министерство культуры и информационной политики
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